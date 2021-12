Novartis wolle auch in puncto Profitabilität vorankommen. In fünf Jahren solle die Pharmasparte eine Marge im hohen 30-Prozent-Bereich erreichen. Heute liege diese bei rund 35 Prozent.



Die im Markt befindlichen Wachstumstreiber und die eigene Pipeline dürften die bis 2026 auf neun Milliarden Dollar geschätzte Generikalücke übersteigen, habe Novartis weiter geschrieben. Bis zum genannten Jahr habe man bis zu 20 so genannte Blockbuster in der Pipeline, also Produkte mit einem Umsatzpotenzial von mehr als einer Milliarde Dollar.



Novartis sei Bestandteil des AKTIONÄR Schweiz Index (ISIN: DE000SL0DJV5, WKN: SL0DJV). Insgesamt bündle dieser spezielle Aktienkorb 15 ausgewählte Schweizer Top-Titel. Dabei sorge der Pharma-Konzern zusammen mit Roche und Nestlé - die drei größten Werte in der Alpenrepublik - für Stabilität und Sicherheit.



DER AKTIONÄR Schweiz Index bietet Anlegern mit Weitblick und einer Affinität für den Schweizer Aktienmarkt derzeit eine gute Einstiegschance, so Carsten Kaletta.



Hinweis: Einzelaktien aus dem Nachbarland seien an EU-Börsen seit Mitte 2019 nicht mehr handelbar - die EU habe dem Land aufgrund politischer Differenzen die Börsenäquivalenz entzogen. (02.12.2021/ac/a/m)







Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Bei Novartis (ISIN: CH0012005267, WKN: 904278) hält der positive Newsflow an, so Carsten Kaletta vom Online-Anlegermagazin "Der Aktionär".Nachdem zuletzt die Spekulationen um einen Verkauf der Generika-Einheit Sandoz neue Nahrung erhalten hätten, erfreue der Schweizer Konzern die Anleger nun mit positiven News zur Pharma-Sparte. Hier setze man neben wichtigen Kassenschlagern auf neue Produkte, um weiter stark zu wachen.Der Schweizer Hersteller wolle mit dieser Strategie bis 2026 durchschnittlich um mehr als vier Prozent jährlich wachsen. Mehr als fünf Prozent könnten es sein, sollte das Herzmittel Entresto erst nach 2026 seine Marktexklusivität verlieren, wie Novartis am Donnerstag im Vorfeld eines Kapitalmarkttages mitgeteilt habe. Geplante Investitionen sollten dabei vor allem in das organische Wachstum des Pharmageschäfts fließen.