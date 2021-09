Kühne + Nagel sei Bestandteil des AKTIONÄR Schweiz Index (ISIN DE000SL0DJV5/ WKN SL0DJV). Insgesamt bündele dieser spezielle Aktienkorb 15 ausgewählte Schweizer Top-Titel. Dabei mit Nestlé (ISIN CH0038863350/ WKN A0Q4DC), Novartis (ISIN CH0012005267/ WKN 904278) und Roche (ISIN CH0012032113/ WKN 851311) die drei größten Werte in der Alpenrepublik für Stabilität und Sicherheit sorgen - kleinere Wachstumsperlen wie Kühne + Nagel würden den zusätzlichen Boost bringen.



Anleger mit Weitblick und einer Affinität für den Schweizer Markt könnten bei dem Mitte Juni 2021 aufgelegten Index noch gut einsteigen.



Hinweis: Einzel-Aktien aus dem Nachbarland seien an EU-Börsen seit Mitte 2019 nicht mehr handelbar - die EU habe dem Land aufgrund politischer Differenzen die Börsenäquivalenz entzogen.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Bei Kühne + Nagel (ISIN CH0025238863/ WKN A0JLZL) hält der positive Newsflow an, so Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär".Nach den Top-Zahlen zum zweiten Quartal bekomme der Schweizer Logistik-Konzern nun ein äußerst optimistisches Analysten-Votum. So erhöhe ein deutsches Finanzhaus das Kursziel für den Titel um rund 27 Prozent. Folge: Die Aktie von Kühne + Nagel markiere im frühen Schweizer Handel ein neues Allzeithoch.Konkret habe die Deutsche Bank (ISIN DE0005140008/ WKN 514000) das Papier des Logistikers von "hold" auf "buy" hochgestuft und dabei das Kursziel von 315 Schweizer Franken (CHF) auf 400 CHF erhöht. Nach der Vorgabe hätte die Aktie, ausgehend vom aktuellen Kursniveau, noch Raum für Kurssteigerungen in Höhe von rund 16 Prozent.