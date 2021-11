Börsenplätze AKASOL-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs AKASOL-Aktie:

122,60 EUR -0,33% (09.11.2021, 12:07)



XETRA-Aktienkurs AKASOL-Aktie:

122,60 EUR -0,33% (09.11.2021, 15:39)



ISIN AKASOL-Aktie:

DE000A2JNWZ9



WKN AKASOL-Aktie:

A2JNWZ



Ticker-Symbol AKASOL-Aktie:

ASL



Kurzprofil AKASOL AG:



Die AKASOL AG (ISIN: DE000A2JNWZ9, WKN: A2JNWZ, Ticker-Symbol: ASL) ist ein führender deutscher Entwickler und Hersteller von Hochenergie- und Hochleistungs-Lithium-Ionen-Batteriesystemen für Busse, Nutzfahrzeuge, Schienenfahrzeuge, Industriefahrzeuge, Schiffe und Boote sowie Anbieter von Komplettlösungen. Mit 30 Jahren Erfahrung ist AKASOL ein Pionier in der Entwicklung und Herstellung von Lithium-Ionen-Batteriesystemen für kommerzielle Anwendungen. Die Aktien der AKASOL AG werden seit dem 29. Juni 2018 im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse gehandelt. (09.11.2021/ac/a/nw)



Frankfurt am Main (www.aktiencheck.de) - AKASOL-Aktienanalyse von der EQUI.TS GmbH:Thomas J. Schießle und Daniel Großjohann, Aktienanalysten der EQUI.TS GmbH, raten in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Verkauf der Aktie des Batteriesystem-Herstellers AKASOL AG (ISIN: DE000A2JNWZ9, WKN: A2JNWZ, Ticker-Symbol: ASL).Knapp 93% der Aktien seien der ABBA BidCo (BorgWarner) angedient worden, so die Aktienexperten in ihrer jüngsten Studie. Und diese habe die Barabfindung auf EUR 119,16/ASL-Aktie festgelegt. Der gerichtlich bestellte sachverständige Prüfer habe bereits sein positives Votum - bezüglich der Angemessenheit der Barabfindung - in Aussicht gestellt, habe AKASOL jetzt mitgeteil. Squeeze out und Delisting sollten folgen, eine a.o. HV am 17.12.21 müsse darüber entscheiden.Zum 30.09.21 have C. Bovenschen bereits das Unternehmen verlassen, Jörg Reinhardt - langjähriger Finanzexperte bei BorgWarner - sei auf dem CFO-Posten unmittelbar gefolgt, Unterdessen hätten die Kunden in H1/21 - im Zeichen der COVID-Pandemie - ankündigungstreu geordert; gleiches gelte für den Kapazitätsausbau bei ASL. Produktion und Auslieferungen allerdings würden zusehends behindert (Teileverfügbarkeit, Logistikprobleme), berichte das Researchhaus aus Frankfurt/M weiter.Das zeige sich auch an den jüngsten Geschäftszahlen. Der 9M/21-Umsatz sei um 67% auf EUR 67,9 Mio. gestiegen - davon in Q3/21: EUR 22,1 Mio. (Q3/20: EUR 22,3 Mio.). Der oper. Cashflow verschlechtere sich auf EUR -21,3 Mio. (9M/20: EUR -12,0 Mio.), denn die Anarbeitungen seien zu finanzieren gewesen, genauso wie die Pufferlager und das Hochfahren der Gigafactory I in Darmstadt.Thomas J. Schießle und Daniel Großjohann, Aktienanalysten der EQUI.TS GmbH, empfehlen das Angebot - wenn noch nicht erfolgt - anzunehmen und die Aktien zu verkaufen. Die Research-Boutique aus Frankfurt/M kündigt mit der jüngsten Studie an die Research Coverage einzustellen. (Analyse vom 09.11.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link