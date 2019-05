Tradegate-Aktienkurs AJAX-Aktie:

19,35 EUR -36,56% (09.05.2019, 14:16)



Euronext Amsterdam-Aktienkurs AJAX-Aktie:

19,30 EUR -17,87% (09.05.2019, 14:20)



ISIN AJAX-Aktie:

NL0000018034



WKN AJAX-Aktie:

A0H0RS



Ticker-Symbol AJAX-Aktie:

AJXA



Kurzprofil AFC AJAX N.V.



AFC AJAX N.V. (ISIN: NL0000018034, WKN: A0H0RS, Ticker-Symbol: AJXA) ist ein Fußballverein aus der niederländischen Stadt Amsterdam. Die Aktie wird an den Börsen Frankfurt, Düsseldorf, München, Stuttgart, Amsterdam, SETSqx, Nasdaq OTC, Chi-X, BATS Europe1, BX World, Lang & Schwarz und Quotrix gehandelt. (09.05.2019/ac/a/a)

Kulmbach (www.aktiencheck.de) - AJAX-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Lars Friedrich, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die AJAX-Aktie (ISIN: NL0000018034, WKN: A0H0RS, Ticker-Symbol: AJXA) unter die Lupe.Nach dem verlorenen Halbfinale in der Champions League gegen Tottenham Hotspur verliere der niederländische Fußballvereien auch an Börsenwert. Wer am Vorabend bei über 30 Euro eingestiegen sei und am Morgen danach auf Tradegate seine Verluste bei einem Kurs unter 18 Euro realisiere, mache mit seiner Zocker-Position mal eben 40% Minus. Auch im regulären Handel falle der Abschlag deutlich aus. Am Vormittag notiere die AJAX-Aktie an der Heimatbörse in Amsterdam bei 19,50 Euro. Minus 17% im Vergleich zum Schlusskurs des Vortages.Nachdem die Anleger mit der AJAX-Aktie in den vergangenen Monaten viel Freude gehabt hätten, habe "Der Aktionär" zuletzt empfohlen, die Hälfte der Position in der Nähe des Allzeithochs bei 24 Euro mit Gewinn vom Tisch zu nehmen. Heute sei der Rest der Position unter den Stoppkurs von 20,50 Euro gefallen, so Lars Friedrich, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 09.05.2019)Börsenplätze AJAX-Aktie: