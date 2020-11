XETRA-Aktienkurs AIXTRON-Aktie:

Kurzprofil AIXTRON SE:



Die AIXTRON SE (ISIN: DE000A0WMPJ6, WKN: A0WMPJ, Ticker-Symbol: AIXA, Nasdaq OTC-Symbol: AIXXF) ist ein führender Anbieter von Depositionsanlagen für die Halbleiterindustrie. Das Unternehmen wurde 1983 gegründet und hat seinen Sitz in Herzogenrath (Städteregion Aachen) sowie Niederlassungen und Repräsentanzen in Asien, den USA und Europa. Die Produkte der Gesellschaft werden weltweit von einem breiten Kundenkreis zur Herstellung von leistungsstarken Bauelementen für elektronische und opto-elektronische Anwendungen auf Basis von Verbindungs-, Silizium- oder organischen Halbleitermaterialien genutzt. Diese Bauelemente werden in einer Vielzahl innovativer Anwendungen, Technologien und Industrien eingesetzt. Dazu gehören beispielsweise LED- und Displaytechnologie, Datenspeicherung und -übertragung, Energiemanagement und -umwandlung, Kommunikation, Signal- und Lichttechnik sowie viele weitere anspruchsvolle High-Tech-Anwendungen. (02.11.2020/ac/a/t)



Krefeld (www.aktiencheck.de) - AIXTRON-Aktienanalyse von "Der Anlegerbrief":Die Experten von "Der Anlegerbrief" nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Herstellers von LED-Produktionsanlagen AIXTRON SE (ISIN: DE000A0WMPJ6, WKN: A0WMPJ, Ticker-Symbol: AIXA, Nasdaq OTC-Symbol: AIXXF) unter die Lupe.AIXTRON habe mit den Zahlen für das dritte Quartal Fortschritte gezeigt. Der Umsatz habe zum Vorquartal um 14% auf 64,1 Mio. Euro gesteigert werden können, das EBIT habe sich währenddessen sogar um 148% auf 8,2 Mio. Euro erhöht. Auch wenn nach neun Monaten noch Rückgänge in den Büchern stünden (Umsatz -13%, EBIT -58%), finde AIXTRON langsam zurück zu Wachstum und soliden Margen. Ein Wermutstropfen sei allerdings, dass der Auftragseingang im dritten Quartal nur minimal (+2%) über dem Q2 gelegen habe. Eine positive Überraschung sei damit ausgeblieben. Der Umsatz solle im Gesamtjahr nach einer Aktualisierung der Prognose nun zwischen 260 und 280 Mio. Euro liegen (bisher: 260 bis 300 Mio. Euro), die Spanne für den Auftragseingang sei auf 270 bis 300 Mio. Euro eingeengt worden (zuvor ebenfalls 260 bis 300 Mio. Euro).Den Anlegern habe das nicht gereicht, die AIXTRON-Aktie sei zunächst abgestraft worden. Die Experten von "Der Anlegerbrief" finden das übertrieben und bleiben in der Empfehlungsliste investiert. Das Kursziel für die AIXTRON-Aktie laute 14,00 Euro. (Ausgabe 43 vom 31.10.2020)