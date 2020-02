Tradegate-Aktienkurs AIXTRON-Aktie:

11,065 EUR +0,14% (17.02.2020, 12:25)



XETRA-Aktienkurs AIXTRON-Aktie:

11,08 EUR -0,45% (17.02.2020, 12:05)



ISIN AIXTRON-Aktie:

DE000A0WMPJ6



WKN AIXTRON-Aktie:

A0WMPJ



Ticker-Symbol AIXTRON-Aktie:

AIXA



Nasdaq OTC-Ticker-Symbol:

AIXXF



Kurzprofil AIXTRON SE:



Die AIXTRON SE (ISIN: DE000A0WMPJ6, WKN: A0WMPJ, Ticker-Symbol: AIXA, Nasdaq OTC-Symbol: AIXXF) ist ein führender Anbieter von Depositionsanlagen für die Halbleiterindustrie. Das Unternehmen wurde 1983 gegründet und hat seinen Sitz in Herzogenrath (Städteregion Aachen) sowie Niederlassungen und Repräsentanzen in Asien, den USA und Europa. Die Produkte der Gesellschaft werden weltweit von einem breiten Kundenkreis zur Herstellung von leistungsstarken Bauelementen für elektronische und opto-elektronische Anwendungen auf Basis von Verbindungs-, Silizium- oder organischen Halbleitermaterialien genutzt. Diese Bauelemente werden in einer Vielzahl innovativer Anwendungen, Technologien und Industrien eingesetzt. Dazu gehören beispielsweise LED- und Displaytechnologie, Datenspeicherung und -übertragung, Energiemanagement und -umwandlung, Kommunikation, Signal- und Lichttechnik sowie viele weitere anspruchsvolle High-Tech-Anwendungen. (17.02.2020/ac/a/t)



Krefeld (www.aktiencheck.de) - AIXTRON-Aktienanalyse von "Der Anlegerbrief":Die Experten von "Der Anlegerbrief" nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Aachener Herstellers von LED-Produktionsanlagen AIXTRON SE (ISIN: DE000A0WMPJ6, WKN: A0WMPJ, Ticker-Symbol: AIXA, Nasdaq OTC-Symbol: AIXXF) unter die Lupe.Um eine langanhaltende Verlustserie zu beenden, habe sich AIXTRON in den letzten Jahren auf die aussichtsreichsten Produktbereiche fokussiert - mit Erfolg: 2017 sei der Turnaround gelungen, in der Folgeperiode sei bereits eine EBIT-Marge von rund 15% erzielt worden. Im abgelaufenen Geschäftsjahr habe der Aufwärtstrend hingegen gestockt, aber vermutlich nur vorübergehend.Vor allem die Schwäche der Halbleiterindustrie habe den Spezialmaschinenbauer in 2019 belastet und im dritten Quartal zu einem Umsatzrückgang von 17% geführt. Trotzdem habe das Unternehmen mit einer EBIT-Marge von 10% noch sehr profitabel gewirtschaftet - ein gutes Zeichen. Zumal der Auftragseingang eine Wende andeute: Während das Bestellvolumen auf Neunmonatsbasis noch um 35% zurückgegangen sei, habe es im dritten Quartal isoliert betrachtet um 17% zugelegt.Die Lage in der Halbleiterindustrie helle sich langsam auf. Das könnte dazu führen, dass AIXTRON am 27. Februar, wenn die Zahlen für 2019 veröffentlicht würden, einen optimistischen Ausblick ausgebe und damit der Aktie Rückenwind verleihe.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze AIXTRON-Aktie: