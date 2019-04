Die Experten würden bei AIXTRON auf ein großes Comeback setzen. Die Vorlage des Zahlenwerkes für Q1 könnte ein exzellenter Zeitpunkt für einen Einstieg sein.



Die Aktienexperten von "Vorstandswoche.de" empfehlen die AIXTRON-Aktie mit einer Kurschance von 50, wenn nicht sogar 100% zum Kauf. (Analyse vom 30.04.2019)



Kurzprofil AIXTRON SE:



Die AIXTRON SE (ISIN: DE000A0WMPJ6, WKN: A0WMPJ, Ticker-Symbol: AIXA, Nasdaq OTC-Symbol: AIXXF) ist ein führender Anbieter von Depositionsanlagen für die Halbleiterindustrie. Das Unternehmen wurde 1983 gegründet und hat seinen Sitz in Herzogenrath (Städteregion Aachen) sowie Niederlassungen und Repräsentanzen in Asien, den USA und Europa. Die Produkte der Gesellschaft werden weltweit von einem breiten Kundenkreis zur Herstellung von leistungsstarken Bauelementen für elektronische und opto-elektronische Anwendungen auf Basis von Verbindungs-, Silizium- oder organischen Halbleitermaterialien genutzt. Diese Bauelemente werden in einer Vielzahl innovativer Anwendungen, Technologien und Industrien eingesetzt. Dazu gehören beispielsweise LED- und Displaytechnologie, Datenspeicherung und -übertragung, Energiemanagement und -umwandlung, Kommunikation, Signal- und Lichttechnik sowie viele weitere anspruchsvolle High-Tech-Anwendungen. (30.04.2019/ac/a/t)



Haar (www.aktiencheck.de) - AIXTRON-Aktienanalyse von "Vorstandswoche.de":Die Aktienexperten von "Vorstandswoche.de" raten in einer aktuellen Aktienanalyse zum Kauf der Aktie des Spezialanlagenbauers AIXTRON SE (ISIN: DE000A0WMPJ6, WKN: A0WMPJ, Ticker-Symbol: AIXA, Nasdaq OTC-Symbol: AIXXF).Der Technologieführer auf dem Gebiet komplexer Depositionsverfahren habe beste Chancen auf ein großes Comeback an der Börse. Einen Vorgeschmack, wie schnell es bei AIXTRON gehen könne, habe die Aktie in den ersten Monaten des Jahres 2018 geliefert. Innerhalb von wenigen Monaten habe sich das Papier knapp verdoppelt und im März des vergangenen Jahres bei Kursen von knapp 20 Euro notiert. Treiber sei das Thema 3D-Gesichtserkennnung gewesen, welches verursacht durch das iPhone X einen Hype ausgelöst habe.Insgesamt habe AIXTRON 2018 mit einem deutlich besser als erwarteten Zahlenwerk abschließen können. Für das Jahr 2019 habe das Unternehmen einen Umsatz zwischen 260 und 290 Mio. Euro in Aussicht gestellt bei einer EBIT-Marge zwischen 8 und 13%. Selbst im besten Fall werde AIXTRON das EBIT des Vorjahres nicht ganz erreichen. Der Ordereingang für das laufende Jahr sei auf eine Bandbreite zwischen 220 und 260 Mio. Euro beziffert worden, was deutlich hinter dem Niveau des Vorjahres liege. Mit dem Ausblick habe AIXTRON die Börse zunächst enttäuscht. Die Prognose basiere auf einem Budgetkurs der Wechselkurse von 1,20 USD/EUR. Diesbezüglich habe die Firma derzeit guten Rückenwind. Bezüglich der Prognose sei wichtig zu verstehen, dass der Ausblick wenig mit der konjunkturellen Entwicklung zu tun habe."Wir arbeiten an disruptiven Technologien von morgen. Unsere Kunden sparen an der Stelle nicht. Im Gegenteil - es wird weiter investiert", erkläre AIXTRON-Vorstand Bernd Schulte den Experten im Hintergrundgespräch. Das Jahr 2018 sei durch Fertigungsanlagen für die Umsetzung von Themen wie 3D-Gesichtserkennung bei Smartphones sehr stark gewesen. "Der Bedarf an Lasern für die 3D- Gesichtserfassung ist wegen des starken Aufbaus der Kapazitäten in 2018 in diesem Jahr geringer." Zudem sei 2018 ein starkes Jahr für rote Leuchtdioden dank einiger chinesischer Kunden gewesen, deren Fabriken nunmehr nicht komplett ausgelastet seien."Diese Effekte sind Grund für den geringeren Auftragseingang, den wir 2019 erwarten. Diese Anlagen werden weiter im ersten Halbjahr 2019 ausgeliefert und sind zudem weniger margenstark", ergänze Schulte. In der Summe stehe AIXTRON vor einem Übergangsjahr nach einem starken Jahr 2018. Ins erste Quartal des neuen Jahres sei das Unternehmen im Rahmen der Erwartungen gestartet. Gut möglich, dass beim Auftragseingang in Q1 der Tiefpunkt bereits erreicht worden sei.Viel wichtiger als die Prognose für das Übergangsjahr 2019 sei ohnehin der Fakt, dass AIXTRON durchaus "wieder" vor einer rosigen Zukunft stehen könnte. Hintergrund dafür sei, dass Technologien der in Herzogenrath ansässigen Firma kurz vor dem Durchbruch stünden oder mindestens greifbar seien. Ein großes Highlight könnte gegen Ende des Jahres 2019 das Unternehmen in ganz neue Dimensionen hieven. OLED! Die OVPD-Technologie solle eine bestehende Technologie zur OLED-Produktion verdrängen. Es sei immer ein langer Weg, bis eine solche Technologie zur Produktion am Markt eingeführt werde. Die Machbarkeit sei bereits nachgewiesen. Aktuell befinde sich AIXTRON in der Qualifizierung bei einem koreanischen Kunden, der mit OLED plane. Es dürfte sich dabei um Samsung handeln, wie aus Finanzkreisen zu hören sei.AIXTRON habe aber noch viel mehr Eisen im Feuer: Alleine das mittelfristige Potenzial aus dem Komplex 3D-Sensorik habe riesiges Potenzial. Mehrere Smartphone-Hersteller könnten das Tool nutzen. Beim autonomen Fahren sei eine solche Technologie die Basis. Ferner könnte diese Technologie künftig zur Identifizierung bei Schließsystemen eingesetzt werden. Im Bereich der Leistungselektronik habe AIXTRON vielfältige Chancen, vom Aufbau des 5G-Netzes, von der E-Mobilität oder dem zunehmenden Fokus auf Energieeffizienz zu profitieren. Aber auch der Trend zu einem weiter ansteigenden Datentransfervolumen und schnellerer optischer Datenübertragung durch Laser-Technologie spiele AIXTRON in die Karten.Großes Potenzial sehe Schulte in ein paar Jahren auch für MicroLEDs bei Displays, die 80 bis 90% weniger Energie brauchen und den Bereich Wearables Computing adressieren sowie für eine exzellente Bildqualität bei großen Anzeigen in Stadien und großen Fernseher sorgen würden.Schulte zeige sich zuversichtlich, dass AIXTRON nach der Zurückhaltung in 2019 ab dem Jahr 2020 wieder deutlich wachsen könne. Auf Sicht von fünf Jahren sehe Schulte, der bereits seit 1993 bei AIXTRON sei, eine Verdopplung des Bedarfs nach MOVCD-Anlagen. "Gelingt es uns dann, in unseren adressierten Märkten weiter einen Marktanteil von mindestens 60% zu halten, werden wir automatisch in eine andere Größenordnung wachsen." Auch ohne OLED. OLED wäre die Krönung für AIXTRON, über die sich das Wachstum sehr schnell beschleunigen würde.