Die AIXTRON SE (ISIN: DE000A0WMPJ6, WKN: A0WMPJ, Ticker-Symbol: AIXA, Nasdaq OTC-Symbol: AIXXF) ist ein führender Anbieter von Depositionsanlagen für die Halbleiterindustrie. Das Unternehmen wurde 1983 gegründet und hat seinen Sitz in Herzogenrath (Städteregion Aachen) sowie Niederlassungen und Repräsentanzen in Asien, den USA und Europa. Die Produkte der Gesellschaft werden weltweit von einem breiten Kundenkreis zur Herstellung von leistungsstarken Bauelementen für elektronische und opto-elektronische Anwendungen auf Basis von Verbindungs-, Silizium- oder organischen Halbleitermaterialien genutzt. Diese Bauelemente werden in einer Vielzahl innovativer Anwendungen, Technologien und Industrien eingesetzt. Dazu gehören beispielsweise LED- und Displaytechnologie, Datenspeicherung und -übertragung, Energiemanagement und -umwandlung, Kommunikation, Signal- und Lichttechnik sowie viele weitere anspruchsvolle High-Tech-Anwendungen. (07.02.2020/ac/a/t)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - AIXTRON-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Herstellers von LED-Produktionsanlagen AIXTRON SE (ISIN: DE000A0WMPJ6, WKN: A0WMPJ, Ticker-Symbol: AIXA, Nasdaq OTC-Symbol: AIXXF) unter die Lupe.Nach einer Reihe von Hochstufungen habe der TecDAX-Titel in den ersten Wochen des Jahres bereits deutlich zugelegt. Im Bereich des charttechnischen Widerstands bei 10,50 Euro sei die AIXTRON-Aktie in den Konsolidierungsmodus übergegangen. Doch nun könnte die zweite Welle starten. Eine spannende Wette auf eine dynamische Trendfortsetzung.DER AKTIONÄR habe im Real-Depot direkt zum Handelsstart am 2. Januar 2020 zu 8,57 Euro eine Trading-Position bei AIXTRON eröffnet. Im Anschluss hätten sich einige Analysten zu Wort gemeldet:Erst habe das Bankhaus Lampe seine Gewinnschätzung von "halten" auf "kaufen" heraufgestuft und dabei auch das Kursziel von 9,00 auf 12,50 Euro erhöht. Wenige Tage später hätten die Experten der Investmentbank Oddo BHF nachgelegt. Sie hätten den fairen Wert von zehn auf zwölf Euro angepasst und die AIXTRON-Aktie von "neutral" auf "kaufen" hochgestuft.Die Experten von Barclays sähen die AIXTRON-Aktie ebenfalls bei zwölf Euro (bisher: elf Euro) fair bewertet. Das Rating sei von "equal-weight" auf "overweight" erhöht worden. Auch Harald Schnitzer, Analyst der DZ BANK, habe den fairen Wert von 11,60 auf zwölf Euro angehoben und das "kaufen"-Votum bestätigt. Zuletzt habe auch die Deutsche Bank dem TecDAX-Titel ein Kurspotenzial von mehr als 30 Prozent bescheinigt.Die Chance sei gegeben, dass dieses Plus jetzt noch größer werde - vor allem, wenn der Vorstand bei den nächsten Zahlen Ende Februar tatsächlich von einer Nachfragebelebung sprechen würde.Risikobewusste Anleger können auf das Kaufsignal und eine dynamische Trendfortsetzung in Richtung der Analystenziele setzen, so Michael Schröder von "Der Aktionär". (Analyse vom 07.02.2020)