Tradegate-Aktienkurs AIXTRON-Aktie:

8,094 EUR -5,33% (21.06.2019, 15:41)



XETRA-Aktienkurs AIXTRON-Aktie:

8,064 EUR -5,93% (21.06.2019, 15:26)



ISIN AIXTRON-Aktie:

DE000A0WMPJ6



WKN AIXTRON-Aktie:

A0WMPJ



Ticker-Symbol AIXTRON-Aktie:

AIXA



Nasdaq OTC-Ticker-Symbol:

AIXXF



Kurzprofil AIXTRON SE:



Die AIXTRON SE (ISIN: DE000A0WMPJ6, WKN: A0WMPJ, Ticker-Symbol: AIXA, Nasdaq OTC-Symbol: AIXXF) ist ein führender Anbieter von Depositionsanlagen für die Halbleiterindustrie. Das Unternehmen wurde 1983 gegründet und hat seinen Sitz in Herzogenrath (Städteregion Aachen) sowie Niederlassungen und Repräsentanzen in Asien, den USA und Europa. Die Produkte der Gesellschaft werden weltweit von einem breiten Kundenkreis zur Herstellung von leistungsstarken Bauelementen für elektronische und opto-elektronische Anwendungen auf Basis von Verbindungs-, Silizium- oder organischen Halbleitermaterialien genutzt. Diese Bauelemente werden in einer Vielzahl innovativer Anwendungen, Technologien und Industrien eingesetzt. Dazu gehören beispielsweise LED- und Displaytechnologie, Datenspeicherung und -übertragung, Energiemanagement und -umwandlung, Kommunikation, Signal- und Lichttechnik sowie viele weitere anspruchsvolle High-Tech-Anwendungen. (21.06.2019/ac/a/t)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - AIXTRON-Aktienanalyse von Jan Fankhänel vom Online-Anlegermagazin "Der Aktionär":Jan Fankhänel von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Spezialanlagenbauers AIXTRON SE (ISIN: DE000A0WMPJ6, WKN: A0WMPJ, Ticker-Symbol: AIXA, Nasdaq OTC-Symbol: AIXXF) unter die Lupe.Seit März 2018 sei der Aktienkurs mehr als 50 Prozent gefallen. Dies habe vor allem an dem schlechten ökonomischen Ausblick für AIXTRON gelegen sowie der Tatsache, dass das Halbleitergeschäft sehr zyklisch sei. Doch dank eines neuen Projektes gebe es Hoffnung.AIXTRON sei einer Pressemitteilung zufolge vom letzten Mittwoch Partner im EU-Forschungsprojekt "UltimateGaN". Dieses beschäftige sich mit der Entwicklung effizienter Chips für erneuerbare Energien, Elektromobilität und CO2-Einsparungen basierend auf dem Material Galliumnitrid. Das Vorhaben sei mit einem Budget von 48 Millionen Euro eines der größten europäischen Forschungsprojekte. Zusammen mit AIXTRON seien noch 25 weitere Unternehmen an diesem Projekt beteiligt, mit an Bord sei auch Infineon.Bei 26 beteiligten Unternehmen würden die Einnahmen aus dem Forschungsprojekt für AIXTRON keinen großen Einfluss auf die Zahlen des Unternehmens haben. Gleiches gelte auch für Infineon. Dennoch könnte die Technologie zukunftsweisend sein und sich irgendwann als Vorteil herausstellen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze AIXTRON-Aktie: