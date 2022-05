Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Kurzprofil AIXTRON SE:



Die AIXTRON SE (ISIN: DE000A0WMPJ6, WKN: A0WMPJ, Ticker-Symbol: AIXA, NASDAQ OTC-Symbol: AIXXF) ist ein führender Anbieter von Depositionsanlagen für die Halbleiterindustrie. Das Unternehmen wurde 1983 gegründet und hat seinen Sitz in Herzogenrath (Städteregion Aachen) sowie Niederlassungen und Repräsentanzen in Asien, den USA und Europa. Die Produkte der Gesellschaft werden weltweit von einem breiten Kundenkreis zur Herstellung von leistungsstarken Bauelementen für elektronische und opto-elektronische Anwendungen auf Basis von Verbindungs-, Silizium- oder organischen Halbleitermaterialien genutzt. Diese Bauelemente werden in einer Vielzahl innovativer Anwendungen, Technologien und Industrien eingesetzt. Dazu gehören beispielsweise LED- und Displaytechnologie, Datenspeicherung und -übertragung, Energiemanagement und -umwandlung, Kommunikation, Signal- und Lichttechnik sowie viele weitere anspruchsvolle High-Tech-Anwendungen. (27.05.2022/ac/a/t)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - AIXTRON-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der AIXTRON SE (ISIN: DE000A0WMPJ6, WKN: A0WMPJ, Ticker-Symbol: AIXA, NASDAQ OTC-Symbol: AIXXF) unter die Lupe.Über die operative Entwicklung, die Einschätzung der Analysten und das Branchenumfeld habe "Der Aktionär" bei AIXTRON zuletzt eingehend berichtet. Die auf allen Ebenen guten Aussichten würden sich auch im Chart zeigen. Seit Jahresbeginn stehe ein Plus von fast 50 Prozent zu Buche - und das nächste Kaufsignal sei bereits in Arbeit.Laut dem Marktforschungsunternehmen Gartner habe AIXTRON seinen Marktanteil an Depositionsanlagen für die Halbleiterindustrie (MOCVD) 2021 das sechste Jahr in Folge auf nun 75 Prozent gesteigert, gefolgt von den nächsten Wettbewerbern aus China und den USA, die mit 14 und mit elf Prozent auf deutlich geringere Anteile gekommen seien.Branchenkenner seien überzeugt: Dieser Trend dürfte sich in den kommenden Jahren fortsetzen. Olivia Honychurch von Jefferies spreche in diesem Zusammenhang von einem zunehmenden "Monopol-Status" sowie einem deutlichen Bewertungsaufschlag zur Branche - ähnlich wie beim Chipausrüster ASML im Lithografiemarkt. Die Analystin habe ihre Kaufempfehlung mit Kursziel von 35 Euro daher bestätigt.Vorstand Felix Grawert habe auf der virtuellen Hauptversammlung am vergangenen Mittwoch interessante Einblicke in die aktuelle Geschäftsentwicklung gegeben. Aufgrund der dort ebenfalls abgesegneten Dividende von 0,30 Euro je Aktie sei die Aktie bereits gestern ex Dividende gehandelt worden.Hinweis auf Interessenkonflikte:Aktien von Aixtron befinden sich im AKTIONÄR Depot und im Real-Depot von "Der Aktionär".