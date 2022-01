Hinweis auf Interessenkonflikte gemäß § 85 WpHG: Aktien von AISTRON befinden sich im Real-Depot von DER AKTIONÄR.



Kurzprofil AIXTRON SE:



Die AIXTRON SE (ISIN: DE000A0WMPJ6, WKN: A0WMPJ, Ticker-Symbol: AIXA, NASDAQ OTC-Symbol: AIXXF) ist ein führender Anbieter von Depositionsanlagen für die Halbleiterindustrie. Das Unternehmen wurde 1983 gegründet und hat seinen Sitz in Herzogenrath (Städteregion Aachen) sowie Niederlassungen und Repräsentanzen in Asien, den USA und Europa. Die Produkte der Gesellschaft werden weltweit von einem breiten Kundenkreis zur Herstellung von leistungsstarken Bauelementen für elektronische und opto-elektronische Anwendungen auf Basis von Verbindungs-, Silizium- oder organischen Halbleitermaterialien genutzt. Diese Bauelemente werden in einer Vielzahl innovativer Anwendungen, Technologien und Industrien eingesetzt. Dazu gehören beispielsweise LED- und Displaytechnologie, Datenspeicherung und -übertragung, Energiemanagement und -umwandlung, Kommunikation, Signal- und Lichttechnik sowie viele weitere anspruchsvolle High-Tech-Anwendungen. (10.01.2022/ac/a/t)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - AIXTRON-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Spezialanlagenbauers AIXTRON SE (ISIN: DE000A0WMPJ6, WKN: A0WMPJ, Ticker-Symbol: AIXA, NASDAQ OTC-Symbol: AIXXF) unter die Lupe.AIXTRON agiere am Puls der Zeit. Die Maschinen des Halbleiterausrüsters stünden rund um den Globus in den Fabriken der größten Chiphersteller. Derzeit besonders gefragt: Maschinen für Halbleiter aus Galliumnitrid (GaN), mit denen auch Infineon in seinem Werk in Villach entsprechende Halbleiter herstelle. Erstmals setze nun auch Apple in den Netzteilen des MacBook Pro auf Chips auf GaN-Basis.Es sei ein klarer Trend: Immer mehr Chiphersteller würden auf GaN als alternative zum bislang üblichen Silizium setzen - obwohl es noch immer deutlich teuer sei. GaN-Leistungshalbleiter würden eine effizientere Energieleitung erlauben und auch hohe Temperaturen aushalten. Folge: Strom könne schneller fließen, Elektrogeräte schneller laden.AIXTRON spiele der große Bedarf an Anlagen zur Herstellung von Halbleiterbauelementen auf Basis von Galliumnitrid in die Hände. Die Maschinen des Unternehmens würden hauchdünne Schichten aus zwei Elementen auf spezielle Träger auftragen, es entstünden Verbindungshalbleiter. Am Ende würden sie in allerlei Geräten verbaut von Netzteilen für Smartphones, über Technik für den Ausbau des 5G-Netzes bis hin zu Computerservern.Marktforscher würden erwarten, dass der Umsatz mit Leistungshalbleitern aus GaN in den kommenden Jahren überproportional steigen werde: Von 50 Millionen Dollar im Vorjahr auf über eine Milliarde im Jahr 2026.Auftragseingang und Umsatz hätten in den ersten neun Monaten den höchsten Stand seit 2012 erreicht. Die Jahresprognose stehe. Im Gesamtjahr 2021 sollten Umsatzerlöse zwischen 400 Millionen und 440 Millionen Euro (Vorjahr: 269 Millionen Euro) erzielt werden. Die untere Begrenzung der Range sollte sicher erreicht werden. Auch bei der EBIT-Marge in Höhe von 20 bis 22 Prozent bestehe wohl kein Nachbesserungsbedarf.Der Auftragseingang werde sich nach dem sprunghaften Anstieg der Bestellungen im zweiten Quartal künftig zwar wieder normalisieren. Wachstumssorgen seien mit Blick auf das neue Jahr 2022 jedoch fehl am Platz. Eine Jahresprognose für das neue Geschäftsjahr gebe es wie gewohnt im Februar. Komme diese am Markt gut an, dürfte die Aktie wieder den Vorwärtsgang einlegen.Zu diesem Schluss kämen auch die Analysten von ODDO BHF, die die Einschätzung der Aktie zum Wochenstart von "neutral" auf "outperform" hochsetzen und das Kursziel dabei von 23 auf 26 Euro erhöhen würden.Nach dem Unterschreiten der 20-Euro-Marke und dem anschließenden Kursrutsch habe sich die Aktie zuletzt wieder von den jüngsten Tiefstständen lösen können. Bestätige sich die positive Einschätzung des "Aktionär" und trübe sich das Marktumfeld für Technologiewerte in den kommenden Wochen nicht zu sehr ein, dann sollte die Aktie schon bald wieder oberhalb der 20-Euro-Marke notieren. "Der Aktionär" spekuliert im Real-Depot vorerst weiter auf dieses Szenario, so Michael Schröder von "Der Aktionär". (Analyse vom 10.01.2022)