Die AIXTRON SE (ISIN: DE000A0WMPJ6, WKN: A0WMPJ, Ticker-Symbol: AIXA, Nasdaq OTC-Symbol: AIXXF) ist ein führender Anbieter von Depositionsanlagen für die Halbleiterindustrie. Das Unternehmen wurde 1983 gegründet und hat seinen Sitz in Herzogenrath (Städteregion Aachen) sowie Niederlassungen und Repräsentanzen in Asien, den USA und Europa. Die Produkte der Gesellschaft werden weltweit von einem breiten Kundenkreis zur Herstellung von leistungsstarken Bauelementen für elektronische und opto-elektronische Anwendungen auf Basis von Verbindungs-, Silizium- oder organischen Halbleitermaterialien genutzt. Diese Bauelemente werden in einer Vielzahl innovativer Anwendungen, Technologien und Industrien eingesetzt. Dazu gehören beispielsweise LED- und Displaytechnologie, Datenspeicherung und -übertragung, Energiemanagement und -umwandlung, Kommunikation, Signal- und Lichttechnik sowie viele weitere anspruchsvolle High-Tech-Anwendungen. (11.02.2020/ac/a/t)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - AIXTRON-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des Aachener Herstellers von LED-Produktionsanlagen AIXTRON SE (ISIN: DE000A0WMPJ6, WKN: A0WMPJ, Ticker-Symbol: AIXA, Nasdaq OTC-Symbol: AIXXF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Nach einer Reihe von positiven Analysteneinschätzungen habe die AIXTRON-Aktie deutlich Boden gut gemacht. Seit Jahresbeginn stehe ein Plus von über 20 Prozent zu Buche. Gelinge es der Aktie, den massiven Widerstandsbereich um 10,50 Euro zu überwinden, wäre der Weg für eine dynamische Trendfortsetzung geebnet.AIXTRON generiere einen großen Teil seiner Umsätze in Asien. Da stelle sich die Frage, inwieweit das Coronavirus Einfluss auf die tägliche Arbeit nehme. AIXTRON habe gegenüber dem "Aktionär" erklärt, dass sie derzeit nicht direkt beeinträchtigt seien. "Der Schutz unserer Mitarbeiter liegt an erster Stelle. Darum ist unser Büro in China auch derzeit geschlossen und wir erlauben derzeit keine Geschäftsreisen nach oder aus China. Wir entscheiden je nach Sachlage wann wir wieder öffnen und wann wir Reisen wieder zulassen werden", so Unternehmenssprecher Guido Pickert."Inwiefern unsere chinesischen Kunden beeinträchtigt sind, wird sich in den kommenden Wochen herausstellen." Pickert gehe davon aus, dass die Beeinträchtigungen im Flugverkehr eventuell zu Verschiebungen von Lieferungen nach China führen könnten. "Die grundsätzlichen Pläne unserer chinesischen Kunden sehen wir derzeit nicht gefährdet.""Der Aktionär" habe im Real-Depot direkt zum Handelsstart am 2. Januar 2020 zu 8,57 Euro eine Trading-Position bei AIXTRON eröffnet. Aktuell stehe für die Trading-Position ein Plus von 22 Prozent zu Buche. Gelingt der Sprung über den Widerstand bei 10,50 Euro und stellt sich die erwartete Nachfragebelebung wie erwartet ein, dann könnte die Aktie schnell in Richtung zwölf Euro durchziehen, so Michael Schröder. (Analyse vom 11.02.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Hinweis nach §34 WPHG zur Begründung möglicher Interessenkonflikte: Aktien oder Derivate, die in diesem Artikel besprochen/ genannt werden, befinden sich im "Real-Depot" von DER AKTIONÄR.