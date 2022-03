Börsenplätze AIXTRON-Aktie:



Kurzprofil AIXTRON SE:



Die AIXTRON SE (ISIN: DE000A0WMPJ6, WKN: A0WMPJ, Ticker-Symbol: AIXA, NASDAQ OTC-Symbol: AIXXF) ist ein führender Anbieter von Depositionsanlagen für die Halbleiterindustrie. Das Unternehmen wurde 1983 gegründet und hat seinen Sitz in Herzogenrath (Städteregion Aachen) sowie Niederlassungen und Repräsentanzen in Asien, den USA und Europa. Die Produkte der Gesellschaft werden weltweit von einem breiten Kundenkreis zur Herstellung von leistungsstarken Bauelementen für elektronische und opto-elektronische Anwendungen auf Basis von Verbindungs-, Silizium- oder organischen Halbleitermaterialien genutzt. Diese Bauelemente werden in einer Vielzahl innovativer Anwendungen, Technologien und Industrien eingesetzt. Dazu gehören beispielsweise LED- und Displaytechnologie, Datenspeicherung und -übertragung, Energiemanagement und -umwandlung, Kommunikation, Signal- und Lichttechnik sowie viele weitere anspruchsvolle High-Tech-Anwendungen. (25.03.2022/ac/a/t)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - AIXTRON-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der AIXTRON SE (ISIN: DE000A0WMPJ6, WKN: A0WMPJ, Ticker-Symbol: AIXA, NASDAQ OTC-Symbol: AIXXF) unter die Lupe.AIXTRON befinde sich auf einem dynamischen Wachstumspfad. Die Nachfrage nach den Depositionsanlagen zur Herstellung von Verbindungshalbleitern sei groß. Die Investitionen der Vergangenheit würden sich mehr und mehr bezahlt machen. Die Investoren würden die Entwicklung honorieren. Die Aktie stehe vor einem weiteren Kaufsignal.Das Zahlenwerk passe: AIXTRON rechne im laufenden Jahr mit Umsätzen von 450 bis 500 Millionen Euro (Vorjahr: 429 Millionen Euro) und einer EBIT-Marge zwischen 21 und 23 Prozent (Vorjahr: 23,1 Prozent). Dabei solle der Auftragseingang mit 520 bis 580 Millionen Euro über dem starken Vorjahreswert von 497 Millionen Euro liegen.Rund ein Drittel aller Aufträge dürfte 2022 auf Anlagen zur Herstellung von Halbleiterbauelementen auf Basis von Galliumnitrid (GaN) fallen, mit denen Chiphersteller entsprechende Halbleiter herstellen würden. Diese neuartigen Chips würden eine effizientere Energieleitung erlauben und hohe Temperaturen aushalten. Folge: Der Strom fließe schneller, sodass Elektrogeräte schneller laden und E-Autos länger fahren könnten.Auch bei der Aktie steige die Nachfrage. Würden sich die Investoren weiter auf die fundamentalen Kennzahlen und Aussichten der Gesellschaft fokussieren, dann dürfte die Aktie den Vorwärtsgang einlegen. Mit dem Sprung über die kleine charttechnische Hürde bei 20,50 Euro würde ein frisches Kaufsignal mit Ziel 22 Euro generiert. Im Anschluss wäre Luft in Richtung 24 Euro. "Der Aktionär" spekuliert im Real-Depot und im AKTIONÄR Depot vorerst weiter auf dieses Szenario, so Michael Schröder von "Der Aktionär" zur AIXTRON-Aktie. (Analyse vom 25.03.2022)Hinweis auf Interessenkonflikte : Aktien von AIXTRON befinden sich im AKTIONÄR Depot und im Real-Depot von "Der Aktionär".Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link