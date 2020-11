Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Börsenplätze AIXTRON-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs AIXTRON-Aktie:

10,15 EUR +0,05% (12.11.2020, 09:35)



XETRA-Aktienkurs AIXTRON-Aktie:

10,195 EUR +0,44% (12.11.2020, 09:21)



ISIN AIXTRON-Aktie:

DE000A0WMPJ6



WKN AIXTRON-Aktie:

A0WMPJ



Ticker-Symbol AIXTRON-Aktie:

AIXA



Nasdaq OTC-Ticker-Symbol:

AIXXF



Kurzprofil AIXTRON SE:



Die AIXTRON SE (ISIN: DE000A0WMPJ6, WKN: A0WMPJ, Ticker-Symbol: AIXA, Nasdaq OTC-Symbol: AIXXF) ist ein führender Anbieter von Depositionsanlagen für die Halbleiterindustrie. Das Unternehmen wurde 1983 gegründet und hat seinen Sitz in Herzogenrath (Städteregion Aachen) sowie Niederlassungen und Repräsentanzen in Asien, den USA und Europa. Die Produkte der Gesellschaft werden weltweit von einem breiten Kundenkreis zur Herstellung von leistungsstarken Bauelementen für elektronische und opto-elektronische Anwendungen auf Basis von Verbindungs-, Silizium- oder organischen Halbleitermaterialien genutzt. Diese Bauelemente werden in einer Vielzahl innovativer Anwendungen, Technologien und Industrien eingesetzt. Dazu gehören beispielsweise LED- und Displaytechnologie, Datenspeicherung und -übertragung, Energiemanagement und -umwandlung, Kommunikation, Signal- und Lichttechnik sowie viele weitere anspruchsvolle High-Tech-Anwendungen. (12.11.2020/ac/a/t)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - AIXTRON-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Herstellers von LED-Produktionsanlagen AIXTRON SE (ISIN: DE000A0WMPJ6, WKN: A0WMPJ, Ticker-Symbol: AIXA, Nasdaq OTC-Symbol: AIXXF) unter die Lupe.Die Geschäfte in der Chipbranche würden derzeit überraschend gut laufen. Weltweit hätten die Halbleiterkonzerne zuletzt ihre Prognosen reihenweise übertroffen. Aber nicht nur die Hersteller würden profitieren. Dieser Trend spiele auch den Zulieferern in der Technologiebranche in die Karten. Einer davon sei AIXTRON.Die Q3-Zahlen hätten zu den Schätzungen im Vorfeld gepasst. Beim Ausblick habe der Vorstand wie erwartet nachjustiert. Beim Umsatz werde nun ein Wert zwischen 260 bis 280 Millionen Euro (Vorjahr: 259,6 Millionen Euro) erwartet. Bislang habe AIXTRON bis zu 300 Millionen Euro angepeilt. Vor Zinsen und Steuern sollten weiterhin zehn bis 15 Prozent hängen bleiben. Mit dem erwartet guten Schlussquartal könnte unter dem Strich am Ende ein Gewinn je Aktie von 0,24 Euro (Vorjahr: 0,29 Euro) zu Buche stehen.Der Kurs sei nach den Zahlen dennoch um rund 20 Prozent eingebrochen. Finanzkreise würden den Ausstieg eines institutionellen Investors verantwortlich machen, der augenscheinlich ohne Rücksicht auf Verluste raus gewollt habe.Dabei sei die Auftragsdynamik ungebrochen. Die Nachfrage nach AIXTRONs Depositionsanlagen zur Halbleiterherstellung komme zum einen aus dem Bereich der Leistungselektronik, hierbei vornehmlich für Galliumnitrid-(GaN)-Leistungs- und Hochfrequenzbauelemente für Chips in 5G-Sendemasten, sowie Bauelemente aus Siliziumkarbid (SiC) für den Einsatz in der Elektromobilität. Zum anderen würden Kunden aus dem Bereich der Optoelektronik, hier insbesondere Laser für die Sensorik und die optische Datenübertragung ordern. Eine Prognose für das kommende Jahr gebe es traditionell erst im Februar. Auch wenn die Visibilität noch gering sei, erscheine für die Jahre 2022 und 2023 bereits ein jährliches Umsatzwachstum von zehn Prozent und eine EBIT-Marge von 15 Prozent durchaus realistisch.Die Aktie habe sich nach dem Kursrutsch wieder stabilisiert. Die Aussichten seien unverändert gut.Anleger mit Weitblick können das aktuelle Niveau um zehn Euro daher weiter zum Auf- oder Ausbau einer Position nutzen, so Michael Schröder von "Der Aktionär". (Analyse vom 12.11.2020)