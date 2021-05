Tradegate-Aktienkurs AIXTRON-Aktie:

15,715 EUR -6,71% (06.05.2021, 16:08)



XETRA-Aktienkurs AIXTRON-Aktie:

15,865 EUR -5,85% (06.05.2021, 15:54)



ISIN AIXTRON-Aktie:

DE000A0WMPJ6



WKN AIXTRON-Aktie:

A0WMPJ



Ticker-Symbol AIXTRON-Aktie:

AIXA



Nasdaq OTC-Ticker-Symbol AIXTRON-Aktie:

AIXXF



Kurzprofil AIXTRON SE:



Die AIXTRON SE (ISIN: DE000A0WMPJ6, WKN: A0WMPJ, Ticker-Symbol: AIXA, Nasdaq OTC-Symbol: AIXXF) ist ein führender Anbieter von Depositionsanlagen für die Halbleiterindustrie. Das Unternehmen wurde 1983 gegründet und hat seinen Sitz in Herzogenrath (Städteregion Aachen) sowie Niederlassungen und Repräsentanzen in Asien, den USA und Europa. Die Produkte der Gesellschaft werden weltweit von einem breiten Kundenkreis zur Herstellung von leistungsstarken Bauelementen für elektronische und opto-elektronische Anwendungen auf Basis von Verbindungs-, Silizium- oder organischen Halbleitermaterialien genutzt. Diese Bauelemente werden in einer Vielzahl innovativer Anwendungen, Technologien und Industrien eingesetzt. Dazu gehören beispielsweise LED- und Displaytechnologie, Datenspeicherung und -übertragung, Energiemanagement und -umwandlung, Kommunikation, Signal- und Lichttechnik sowie viele weitere anspruchsvolle High-Tech-Anwendungen. (06.05.2021/ac/a/t)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - AIXTRON-Aktienanalyse von Analyst Markus Jost von Independent Research:Markus Jost, Aktienanalyst von Independent Research, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Anlagevotum für die Aktie des Spezialanlagenbauers AIXTRON SE (ISIN: DE000A0WMPJ6, WKN: A0WMPJ, Ticker-Symbol: AIXA, Nasdaq OTC-Symbol: AIXXF).Die Zahlen für das Q1/2021 hätten umsatz- (+20,9% auf 49,5 (Vj.: 41,0; Analystenschätzung: 53,3; Marktkonsens: 57,3) Mio. Euro) und ergebnisseitig (bspw. Nettoergebnis: +4,1 (Vj.: -0,7; Analystenschätzung: +7,1; Marktkonsens: +5,8) Mio. Euro) die Erwartungen deutlich verfehlt. Der Auftragseingang habe jedoch einen Sprung um 81% y/y verzeichnen und den bereits hohen Vorquartalswert noch einmal deutlich übertreffen können. Ferner gehe AIXTRON nun davon aus, in 2021 beim Umsatz und beim Auftragseingang jeweils das obere Ende der Zielspannen erreichen zu können. Zudem sei die Zielsetzung für die EBIT-Marge von 16% auf 18% erhöht worden.Des Weiteren habe das Unternehmen bekannt gegeben, dass das mehrjährige Projekt zur OLED-Technologie in Südkorea, welches große Wachstumschancen für AIXTRON geboten habe, gescheitert sei. AIXTRON versuche nun in China Kunden zu finden. Jedoch sei ein Abschluss der Gespräche mit potenziellen Kunden nicht vor 2022 zu erwarten. Jost habe seine Prognose für 2021 (EPS: 0,49 (alt: 0,41) Euro) und für 2022 (EPS: 0,61 (alt: 0,51) Euro) erhöht.In Erwartung eines positiven Gesamtertrags (12 Monate; Dividendenerwartung des Analysten: 0,13 Euro) von <10% stuft Markus Jost, Analyst von Independent Research, die AIXTRON-Aktie weiterhin mit "halten" ein. Das Kursziel werde von 19,50 Euro auf 18,00 Euro gesenkt. (Analyse vom 06.05.2021)Börsenplätze AIXTRON-Aktie: