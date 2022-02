Mit Material von dpa-AFX



Die AIXTRON SE (ISIN: DE000A0WMPJ6, WKN: A0WMPJ, Ticker-Symbol: AIXA, NASDAQ OTC-Symbol: AIXXF) ist ein führender Anbieter von Depositionsanlagen für die Halbleiterindustrie. Das Unternehmen wurde 1983 gegründet und hat seinen Sitz in Herzogenrath (Städteregion Aachen) sowie Niederlassungen und Repräsentanzen in Asien, den USA und Europa. Die Produkte der Gesellschaft werden weltweit von einem breiten Kundenkreis zur Herstellung von leistungsstarken Bauelementen für elektronische und opto-elektronische Anwendungen auf Basis von Verbindungs-, Silizium- oder organischen Halbleitermaterialien genutzt. Diese Bauelemente werden in einer Vielzahl innovativer Anwendungen, Technologien und Industrien eingesetzt. Dazu gehören beispielsweise LED- und Displaytechnologie, Datenspeicherung und -übertragung, Energiemanagement und -umwandlung, Kommunikation, Signal- und Lichttechnik sowie viele weitere anspruchsvolle High-Tech-Anwendungen.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - AIXTRON-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der AIXTRON SE (ISIN: DE000A0WMPJ6, WKN: A0WMPJ, Ticker-Symbol: AIXA, NASDAQ OTC-Symbol: AIXXF) unter die Lupe.Der Hightech-Maschinenbauer habe am Donnerstag seine Zahlen vorgelegt. Diese seien zwar weitgehend gut ausgefallen, doch angesichts des Kriegsbeginns in der Ukraine komme die Veröffentlichung natürlich zu einem äußerst ungünstigen Zeitpunkt. Zudem falle der Ausblick eher mau aus. Die Aktie verliere im frühen Handel deshalb auch mehr als acht Prozent."Nach dem starken Wachstum im Jahr 2021 blicken wir auch im laufenden Geschäftsjahr auf zweistelliges Wachstum", habe sich AIXTRON-Chef Felix Grawert zufrieden mit den Zahlen gezeigt. Er kalkuliere für 2022 mit einem Auftragseingang von 520 bis 580 Millionen Euro sowie mit Erlösen von 450 bis 500 Millionen Euro. Die EBIT-Marge solle bei 21 bis 23 Prozent liegen. Die Analystenschätzungen lägen beim Umsatz eher am unteren Ende der Spanne und beim implizierten operativen Gewinn etwas unter dem sich ergebenden Mittelwert.Optimistisch stimme den AIXTRON-Chef für 2022 auch der Auftragsbestand von 214,6 Millionen Euro per Ende 2021, nachdem der Auftragseingang 2021 um rund zwei Drittel auf gut 497 Millionen Euro gestiegen sei.Die Erlöse seien im vergangenen Jahr um 59 Prozent auf 429 Millionen Euro nach oben geschnellt. Das EBIT von 99 Millionen Euro sei auf fast das Dreifache gestiegen. Damit habe das Unternehmen beim Umsatz die obere Hälfte der eigenen Zielspanne erreicht, die Profitabilität sei sogar höher als avisiert gewesen. Unter dem Strich habe sich der Überschuss ähnlich deutlich wie das operative Ergebnis auf 94,8 Millionen Euro verbessert.AIXTRON komme die zunehmende Verbreitung von Verbindungs-Halbleitern zugute. So würden die Maschinen des Unternehmens hauchdünne Schichten aus zwei Elementen auf spezielle Träger auftragen, die Verbindungs-Halbleiter entstünden. Diese könnten eine effizientere Energieleitung ermöglichen und würden hohe Temperaturen aushalten, was unter anderem für Schnellladetechnik große Vorteile biete. Aber auch Anlagen im Bereich Optoelektronik seien gefragt, angesichts des Wachstum von 3D-Sensorik.Im vergangenen Jahr habe AIXTRON zunächst noch eine Neuausrichtung der Tochter in die Wege geleitet, die sich nach erfolglosen Kundengesprächen in Südkorea und in China nach Abnehmern für die Technologie umgesehen habe. Im Zusammenhang mit der Abwicklung von Apeva seien weitere Abschreibungen und Aufwendungen in Höhe von 0,7 Millionen Euro angefallen. Weitere Kosten würden nicht erwartet, habe eine Unternehmenssprecherin erklärt.Der Ausblick komme am Markt nicht gut an. Zudem drücke natürlich der Abverkauf am Gesamtmarkt auf die Kurse bei AIXTRON.Auch wenn sich an den grundsätzlich guten Aussichten nichts geändert hat, sollten Anleger nun genau beobachten, ob das Mai-Tief bei 14,82 Euro unterschritten wird, so Maximilian Völkl von "Der Aktionär". Dann würden kurzfristig weitere Verluste drohen. (Analyse vom 24.02.2022)