Kurzprofil AIXTRON SE:



Die AIXTRON SE (ISIN: DE000A0WMPJ6, WKN: A0WMPJ, Ticker-Symbol: AIXA, Nasdaq OTC-Symbol: AIXXF) ist ein führender Anbieter von Depositionsanlagen für die Halbleiterindustrie. Das Unternehmen wurde 1983 gegründet und hat seinen Sitz in Herzogenrath (Städteregion Aachen) sowie Niederlassungen und Repräsentanzen in Asien, den USA und Europa. Die Produkte der Gesellschaft werden weltweit von einem breiten Kundenkreis zur Herstellung von leistungsstarken Bauelementen für elektronische und opto-elektronische Anwendungen auf Basis von Verbindungs-, Silizium- oder organischen Halbleitermaterialien genutzt. Diese Bauelemente werden in einer Vielzahl innovativer Anwendungen, Technologien und Industrien eingesetzt. Dazu gehören beispielsweise LED- und Displaytechnologie, Datenspeicherung und -übertragung, Energiemanagement und -umwandlung, Kommunikation, Signal- und Lichttechnik sowie viele weitere anspruchsvolle High-Tech-Anwendungen. (24.10.2019/ac/a/t)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - AIXTRON-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Herstellers von LED-Produktionsanlagen AIXTRON SE (ISIN: DE000A0WMPJ6, WKN: A0WMPJ, Ticker-Symbol: AIXA, Nasdaq OTC-Symbol: AIXXF) unter die Lupe.Bei AIXTRON habe sich die Auftragslage im dritten Quartal weiter erholt. Umsatz und Gewinn seien dagegen wie erwartet rückläufig gewesen. Die Jahresprognosen seien bestätigt worden. Die mittel- und langfristigen Aussichten die Kernmärkte in der Opto- und Leistungselektronik würden unverändert positiv bleiben. Mögliche Rücksetzer böten bei der Aktie daher weiter gute Kaufgelegenheiten."Insgesamt lag die Geschäftsentwicklung bis zum 30. September 2019 im Rahmen unserer Erwartungen, auch wenn die länger andauernde Prüfung zur Erteilung von Exportlizenzen Einfluss auf die Ergebnisse im dritten Quartal hatten", habe Vorstand Dr. Bernd Schulte gesagt.Der Umsatz sei im dritten Quartal im Vergleich zum Vorquartal um 17 Prozent auf 52,6 Millionen Euro zurückgegangen. Der Gewinn vor Zinsen und Steuern (EBIT) sei um 41 Prozent auf 5,5 Millionen Euro eingebrochen. "Der Aktionär" habe hier im Vorfeld einen etwas geringeren Rückgang prognostiziert."Der gestiegene Auftragseingang im dritten Quartal stimmt uns jedoch optimistisch, dass wir unsere Ziele für das laufende Geschäftsjahr erreichen werden. Dabei helfen uns die weiter gesunkenen Kosten ebenso wie der nach wie vor vorteilhafte USD/EUR-Wechselkurs", so Schulte.Der Vorstand stütze sich dabei auf eine leicht erholte Auftragslage. Im dritten Quartal seien die Auftragseingänge im Vergleich zum Vorquartal um 17 Prozent auf 52,2 Millionen Euro gestiegen. Für das Gesamtjahr rechne AIXTRON mit Auftragseingängen von 220 Millionen Euro, was ebenfalls dem unteren Ende der Prognose von 220 bis 260 Millionen Euro entspreche.AIXTRON baue auf einen Schlussspurt im vierten Quartal. Für eine im September neu vorgestellte Produktionsanlage für Siliziumkarbid gebe es bereits erste Aufträge. Der erwartete und in den bisherigen Prognosen berücksichtigte Folgeauftrag für eine OLED-Anlage der Tochter APEV dürfte dagegen nicht mehr im laufenden Geschäftsjahr eingehen, sondern erst im kommenden Jahr verbucht werden. Die mittel- und langfristigen Aussichten für die Kernmärkte seien unverändert positiv.Mit den Q3-Zahlen und dem Ausblick dürfte die Aktie vorerst weiter in ihrer Seitwärtsrange zwischen 10,50 Euro und 8,50 Euro (7,50 Euro) verharren. Die länger andauernde Prüfung zur Erteilung von Exportlizenzen werfe Fragen auf, die noch zu klären seien.Ungeachtet dessen bieten mögliche Rücksetzer bei der AIXTRON-Aktie weiter gute Kaufgelegenheiten, so Michael Schröder von "Der Aktionär". (Analyse vom 24.10.2019)