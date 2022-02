Börsenplätze AIXTRON-Aktie:



Die AIXTRON SE (ISIN: DE000A0WMPJ6, WKN: A0WMPJ, Ticker-Symbol: AIXA, NASDAQ OTC-Symbol: AIXXF) ist ein führender Anbieter von Depositionsanlagen für die Halbleiterindustrie. Das Unternehmen wurde 1983 gegründet und hat seinen Sitz in Herzogenrath (Städteregion Aachen) sowie Niederlassungen und Repräsentanzen in Asien, den USA und Europa. Die Produkte der Gesellschaft werden weltweit von einem breiten Kundenkreis zur Herstellung von leistungsstarken Bauelementen für elektronische und opto-elektronische Anwendungen auf Basis von Verbindungs-, Silizium- oder organischen Halbleitermaterialien genutzt. Diese Bauelemente werden in einer Vielzahl innovativer Anwendungen, Technologien und Industrien eingesetzt. Dazu gehören beispielsweise LED- und Displaytechnologie, Datenspeicherung und -übertragung, Energiemanagement und -umwandlung, Kommunikation, Signal- und Lichttechnik sowie viele weitere anspruchsvolle High-Tech-Anwendungen. (25.02.2022/ac/a/t)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - AIXTRON-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der AIXTRON SE (ISIN: DE000A0WMPJ6, WKN: A0WMPJ, Ticker-Symbol: AIXA, NASDAQ OTC-Symbol: AIXXF) unter die Lupe.Im freundlichen Marktumfeld zähle die AIXTRON-Aktie am Freitag erneut zu den stärksten Werten an den deutschen Börsen. Seitdem der MDAX -Titel gestern nach den Zahlen tief im Minus eröffnet habe, stehe damit inzwischen bereits ein Plus von 25 Prozent zu Buche. Die Analysten würden sich optimistisch zeigen, dass sogar noch mehr drin sei.Der Hightech-Maschinenbauer habe am Donnerstag die Erwartungen mit den Zahlen übertroffen. Auch der Ausblick habe nur kurz für Verstimmung gesorgt - unter dem Strich würden die Aussichten für AIXTRON nach wie vor stimmen. Das sehe auch Analyst Uwe Schupp von der Deutschen Bank so. Die Aktie bleibe für ihn ein "Top Pick" unter den mittelgroßen Werten, das Kursziel sehe er bei 27 Euro.Von einer positiven Überraschung beim operativen Ergebnis spreche Warburg-Experte, Malte Schaumann. Er habe den fairen Wert für die Aktie deshalb von 23,50 auf 26,00 Euro angehoben und rate ebenfalls zum Kauf. Vorsichtig bleibe dagegen Olivia Honychurch von Jefferies. Die gute Auftragslage dürfte zwar über 2022 hinaus für eine positive Geschäftsdynamik sorgen. Doch ein zyklischer Sektorabschwung könnte ihrer Meinung nach zunächst auf die Bewertungen drücken. Sie habe zudem ihre Margenprognose gesenkt und rate lediglich zu "hold". Das neue Kursziel laute 18 Euro - nach zuvor 16 Euro.Die Aktie bleibt Bestandteil des "Aktionär"-Depot und des Real-Depots, so Maximilian Völkl von "Der Aktionär" zur AIXTRON-Aktie. (Analyse vom 25.02.2022)Hinweis auf Interessenkonflikte: Aktien von Aixtron befinden sich im AKTIONÄR Depot und Real-Depot von "Der Aktionär".Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link