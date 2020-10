Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Kurzprofil AIXTRON SE:



Die AIXTRON SE (ISIN: DE000A0WMPJ6, WKN: A0WMPJ, Ticker-Symbol: AIXA, Nasdaq OTC-Symbol: AIXXF) ist ein führender Anbieter von Depositionsanlagen für die Halbleiterindustrie. Das Unternehmen wurde 1983 gegründet und hat seinen Sitz in Herzogenrath (Städteregion Aachen) sowie Niederlassungen und Repräsentanzen in Asien, den USA und Europa. Die Produkte der Gesellschaft werden weltweit von einem breiten Kundenkreis zur Herstellung von leistungsstarken Bauelementen für elektronische und opto-elektronische Anwendungen auf Basis von Verbindungs-, Silizium- oder organischen Halbleitermaterialien genutzt. Diese Bauelemente werden in einer Vielzahl innovativer Anwendungen, Technologien und Industrien eingesetzt. Dazu gehören beispielsweise LED- und Displaytechnologie, Datenspeicherung und -übertragung, Energiemanagement und -umwandlung, Kommunikation, Signal- und Lichttechnik sowie viele weitere anspruchsvolle High-Tech-Anwendungen. (14.10.2020/ac/a/t)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - AIXTRON-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des Herstellers von LED-Produktionsanlagen AIXTRON SE (ISIN: DE000A0WMPJ6, WKN: A0WMPJ, Ticker-Symbol: AIXA, Nasdaq OTC-Symbol: AIXXF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die AIXTRON-Aktie setze ihren Höhenflug fort und lege den fünften Handelstag in Folge zu. Allem Anschein nach würden Anleger auf erfreuliche Zahlen zum dritten Quartal spekulieren, die am 29. Oktober veröffentlicht werden sollten. Das Chartbild werde dabei immer bullisher. Doch es gebe auch noch offene Fragen.Im Hoch habe die AIXTRON-Aktie gestern bei 12,03 Euro notiert. So hoch hätten die Papiere zuletzt im Juli notiert, als die Gesellschaft Zahlen zum zweiten Quartal vorgelegt und dabei über starke Auftragseingänge berichtet habe. In der Spitze sei es damals auf 12,86 Euro gegangen, ehe der Kurs wieder unter die 10-Euro-Marke abgerutscht sei.Nun starte die Aktie den nächsten Anlauf. Die Deutsche Bank und Barclays hätten sich dabei in den letzten Tagen positiv zu dem Titel geäußert. Aktuelle Branchendaten hätten signalisiert, dass das dritte Quartal für die europäischen Halbleiterunternehmen besser als bislang erwartet ausgefallen sein dürfte, habe es von beiden Banken geheißen. Der Sektor habe die Coronakrise bislang gut gemeistert. Vor allem die Erholung der Absatzbranchen Auto, Mobilfunk und Internet der Dinge sollten den Chipproduzenten und -ausrüstern in die Karten gespielt haben.Gefragt seien bei AIXTRON derzeit vor allem LED-Anlagen sowie Anlagen zur Herstellung von Lasern und 3D-Sensoren, etwa für Smartphones. Dabei profitiere AIXTRON auch vom Ausbau des neuen 5G-Mobilfunkstandards. Den Hauptteil seines Geschäfts mache die Gesellschaft dabei in China.Das Umfeld passe. Die Nachrichten aus der Halbleiterbranche waren zuletzt extrem positiv. Bleibe der Konzern mit Zahlen und Ausblick auf Kurs, würden die Chancen für einen nachhaltigen Ausbruch steigen. Im Anschluss stelle sich dann aber einmal mehr die Frage, ob AIXTRON im kommenden Jahr operativ wieder Boden gut machen und die Aktie damit das aktuelle Kursniveau halten oder in einen neuen Aufwärtstrend übergehen könne.Investierte Anleger bleiben vorerst weiter dabei, so Michael Schröder von "Der Aktionär". (Analyse vom 14.10.2020)