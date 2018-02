Tradegate-Aktienkurs AIXTRON-Aktie:

13,635 EUR +8,69% (12.02.2018, 15:55)



ISIN AIXTRON-Aktie:

DE000A0WMPJ6



WKN AIXTRON-Aktie:

A0WMPJ



Ticker-Symbol AIXTRON-Aktie:

AIXA



Nasdaq OTC-Ticker-Symbol:

AIXXF



Kurzprofil AIXTRON SE:



Die AIXTRON SE (ISIN: DE000A0WMPJ6, WKN: A0WMPJ, Ticker-Symbol: AIXA, Nasdaq OTC-Symbol: AIXXF) ist ein führender Anbieter von Depositionsanlagen für die Halbleiterindustrie. Das Unternehmen wurde 1983 gegründet und hat seinen Sitz in Herzogenrath (Städteregion Aachen) sowie Niederlassungen und Repräsentanzen in Asien, den USA und Europa. Die Produkte der Gesellschaft werden weltweit von einem breiten Kundenkreis zur Herstellung von leistungsstarken Bauelementen für elektronische und opto-elektronische Anwendungen auf Basis von Verbindungs-, Silizium- oder organischen Halbleitermaterialien genutzt. Diese Bauelemente werden in einer Vielzahl innovativer Anwendungen, Technologien und Industrien eingesetzt. Dazu gehören beispielsweise LED- und Displaytechnologie, Datenspeicherung und -übertragung, Energiemanagement und -umwandlung, Kommunikation, Signal- und Lichttechnik sowie viele weitere anspruchsvolle High-Tech-Anwendungen. (21.02.2018/ac/a/t)

Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - AIXTRON-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Herstellers von LED-Produktionsanlagen AIXTRON SE (ISIN: DE000A0WMPJ6, WKN: A0WMPJ, Ticker-Symbol: AIXA, Nasdaq OTC-Symbol: AIXXF) unter die Lupe.Der deutsche Spezialmaschinenbauer befinde sich auf Turnaround-Kurs. Im Bereich um 13,40 Euro habe sich ein horizontaler Widerstand gebildet, der heute das erste Mal überwunden worden sei. Könne die AIXTRON-Aktie nachhaltig nach oben ausbrechen, warte im Bereich um 15,17 Euro mit dem Verlaufshoch aus dem November 2017 der nächste Widerstand. Werde auch diese Hürde genommen, sei der Weg für eine Trendfortsetzung geebnet. Nach unten sichere die horizontale Unterstützung bei 10,80 Euro ab. Falle der Aktienkurs unter diese Unterstützungslinie, sei mit einem Rücksetzer in Richtung 8 Euro zu rechnen.Eine Entscheidung, in welche Richtung die Reise bei AIXTRON gehe, bahne sich an. Risikofreudige Anleger könnten dem aktuellen Kaufsignal folgen. Spätestens am 27. Februar mit der Veröffentlichung der 2017er-Zahlen und dem ersten Ausblick auf das laufende Jahr werde sich zeigen, wie nachhaltig der Turnaround-Kurs sei und ob es zu einer Trendfortsetzung komme, so Michael Schröder, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 21.02.2018)Börsenplätze AIXTRON-Aktie:XETRA-Aktienkurs AIXTRON-Aktie:13,685 EUR +7,42% (12.02.2018, 15:39)