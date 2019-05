Tradegate-Aktienkurs AIXTRON-Aktie:

10,455 EUR -1,37% (16.05.2019, 09:23)



XETRA-Aktienkurs AIXTRON-Aktie:

10,545 EUR -0,05% (16.05.2019, 09:05)



ISIN AIXTRON-Aktie:

DE000A0WMPJ6



WKN AIXTRON-Aktie:

A0WMPJ



Ticker-Symbol AIXTRON-Aktie:

AIXA



Nasdaq OTC-Ticker-Symbol:

AIXXF



Kurzprofil AIXTRON SE:



Die AIXTRON SE (ISIN: DE000A0WMPJ6, WKN: A0WMPJ, Ticker-Symbol: AIXA, Nasdaq OTC-Symbol: AIXXF) ist ein führender Anbieter von Depositionsanlagen für die Halbleiterindustrie. Das Unternehmen wurde 1983 gegründet und hat seinen Sitz in Herzogenrath (Städteregion Aachen) sowie Niederlassungen und Repräsentanzen in Asien, den USA und Europa. Die Produkte der Gesellschaft werden weltweit von einem breiten Kundenkreis zur Herstellung von leistungsstarken Bauelementen für elektronische und opto-elektronische Anwendungen auf Basis von Verbindungs-, Silizium- oder organischen Halbleitermaterialien genutzt. Diese Bauelemente werden in einer Vielzahl innovativer Anwendungen, Technologien und Industrien eingesetzt. Dazu gehören beispielsweise LED- und Displaytechnologie, Datenspeicherung und -übertragung, Energiemanagement und -umwandlung, Kommunikation, Signal- und Lichttechnik sowie viele weitere anspruchsvolle High-Tech-Anwendungen. (16.05.2019/ac/a/t)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - AIXTRON-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt die Aktie des Spezialanlagenbauers AIXTRON SE (ISIN: DE000A0WMPJ6, WKN: A0WMPJ, Ticker-Symbol: AIXA, Nasdaq OTC-Symbol: AIXXF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Kurzfristig dominiere bei AIXTRON zwar noch die Unsicherheit, wann die Investitionszurückhaltung der Kunden ende. Mittel- und langfristig werde der Anlagenbauer für die Halbleiterindustrie allerdings von seiner breiten Aufstellung profitieren. Die zahlreichen Anwendungsbereiche für die Maschinen würden sich in absoluten Megatrends befinden, die zum Teil erst am Anfang ihrer kommerziellen Nutzung stünden. Die Aktie arbeite an einem frischen Kaufsignal.Auf der gestrigen Hauptversammlung seien sämtliche Beschlussvorlagen mit großer Mehrheit angenommen worden, die Vorstand und Aufsichtsrat präsentiert hätten. Die Ausführungen der Vorstände Dr. Felix Grawert und Dr. Bernd Schulte, in dem die Ergebnisse des Geschäftsjahres 2018 und des ersten Quartals 2019 sowie die Technologien der Gruppe erläutert würden, könnten via Webcast betrachtet werden."Der Aktionär" habe bereits mehrfach auf die aktuelle operative Ausgangslage und die starke Aufstellung der Gesellschaft hingewiesen. Bei einem Blick auf den Chart werde deutlich, dass immer mehr Investoren die sich bietende Chance erkennen - und bei der Aktie zugreifen würden.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze AIXTRON-Aktie: