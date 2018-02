XETRA-Aktienkurs AIXTRON-Aktie:

Kurzprofil AIXTRON SE:



Die AIXTRON SE (ISIN: DE000A0WMPJ6, WKN: A0WMPJ, Ticker-Symbol: AIXA, Nasdaq OTC-Symbol: AIXXF) ist ein führender Anbieter von Depositionsanlagen für die Halbleiterindustrie. Das Unternehmen wurde 1983 gegründet und hat seinen Sitz in Herzogenrath (Städteregion Aachen) sowie Niederlassungen und Repräsentanzen in Asien, den USA und Europa. Die Produkte der Gesellschaft werden weltweit von einem breiten Kundenkreis zur Herstellung von leistungsstarken Bauelementen für elektronische und opto-elektronische Anwendungen auf Basis von Verbindungs-, Silizium- oder organischen Halbleitermaterialien genutzt. Diese Bauelemente werden in einer Vielzahl innovativer Anwendungen, Technologien und Industrien eingesetzt. Dazu gehören beispielsweise LED- und Displaytechnologie, Datenspeicherung und -übertragung, Energiemanagement und -umwandlung, Kommunikation, Signal- und Lichttechnik sowie viele weitere anspruchsvolle High-Tech-Anwendungen. (28.02.2018/ac/a/t)





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - AIXTRON-Aktienanalyse von Analyst Markus Friebel von Independent Research:Markus Friebel, Analyst von Independent Research, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Verkauf der Aktie des LED- und Chipindustrieausrüsters AIXTRON SE (ISIN: DE000A0WMPJ6, WKN: A0WMPJ, Ticker-Symbol: AIXA, Nasdaq OTC-Symbol: AIXXF).Die Geschäftsentwicklung im vierten Quartal 2017 sei im Wesentlichen vom erfolgreichen Verkauf der Produktlinie für Speicherchips an Eugene Technology geprägt worden, so der Analyst in einer heute veröffentlichten Studie. Durch diesen Verkauf sei es AIXTRON gelungen im Geschäftsjahr 2017 erstmals seit 2011 wieder einen Nettogewinn zu verzeichnen. Auch hinsichtlich des laufenden Geschäftsjahres gebe sich der deutsche Spezialmaschinenbauer zuversichtlich und stelle eine deutlich steigende Umsatz- und Ergebnisentwicklung in Aussicht. Friebel habe seine EPS-Prognosen signifikant angehoben. Von der Neuausrichtung erwarte er langfristige positive Impulse und eine nachhaltige Rückkehr in die Gewinnzone. Zudem könnte AIXTRON mit seinen Anlagen von wichtigen Wachstumstrends stark profitieren. Die AIXTRON-Aktie habe allerdings bereits enorm viel vorweggenommen und sei sehr teuer.Markus Friebel, Analyst von Independent Research, hat in einer aktuellen Aktienanalyse die Verkaufsempfehlung für die AIXTRON-Aktie mit einem unveränderten Kursziel von 10 Euro bekräftigt. (Analyse vom 28.02.2018)Börsenplätze AIXTRON-Aktie: