Börsenplätze AIXTRON-Aktie:



XETRA-Aktienkurs AIXTRON-Aktie:

9,99 EUR -2,01% (06.07.2018, 13:08)



Tradegate-Aktienkurs AIXTRON-Aktie:

10,00 EUR -3,89% (06.07.2018, 13:16)



ISIN AIXTRON-Aktie:

DE000A0WMPJ6



WKN AIXTRON-Aktie:

A0WMPJ



Ticker-Symbol AIXTRON-Aktie:

AIXA



Nasdaq OTC-Ticker-Symbol:

AIXXF



Kurzprofil AIXTRON SE:



Die AIXTRON SE (ISIN: DE000A0WMPJ6, WKN: A0WMPJ, Ticker-Symbol: AIXA, Nasdaq OTC-Symbol: AIXXF) ist ein führender Anbieter von Depositionsanlagen für die Halbleiterindustrie. Das Unternehmen wurde 1983 gegründet und hat seinen Sitz in Herzogenrath (Städteregion Aachen) sowie Niederlassungen und Repräsentanzen in Asien, den USA und Europa. Die Produkte der Gesellschaft werden weltweit von einem breiten Kundenkreis zur Herstellung von leistungsstarken Bauelementen für elektronische und opto-elektronische Anwendungen auf Basis von Verbindungs-, Silizium- oder organischen Halbleitermaterialien genutzt. Diese Bauelemente werden in einer Vielzahl innovativer Anwendungen, Technologien und Industrien eingesetzt. Dazu gehören beispielsweise LED- und Displaytechnologie, Datenspeicherung und -übertragung, Energiemanagement und -umwandlung, Kommunikation, Signal- und Lichttechnik sowie viele weitere anspruchsvolle High-Tech-Anwendungen. (06.07.2018/ac/a/t)



Münster (www.aktiencheck.de) - AIXTRON-Aktienanalyse von "Aktien-Global.de":Die Aktienexperten von "Aktien-Global.de" nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Aachener Herstellers von LED-Produktionsanlagen AIXTRON SE (ISIN: DE000A0WMPJ6, WKN: A0WMPJ, Ticker-Symbol: AIXA, Nasdaq OTC-Symbol: AIXXF) unter die Lupe.Die Aktie finde keinen Halt mehr, die frühere Euphorie der Anleger habe sich in eine sich selbst verstärkende Angst vor weiteren Kursverlusten verwandelt. Trotz eines weiteren Alarmsignals gebe es aber auch einen Hoffnungsschimmer.Das sei die Krux, wenn die Rally einer Aktie - gemessen an den Fundamentaldaten - zu schnell und in zu großen Schritten verlaufe. So geschehen bei AIXTRON: die Aktie des Maschinenbauers habe von Anfang 2017 bis zum Zwischenhoch im März dieses Jahres um 550 Prozent zugelegt.Zwar sei die Rally mit einem dynamischen Umsatz- und Ertragswachstum unterfüttert worden, doch die Kursdynamik sei erheblich höher gewesen. Infolgedessen sei AIXTRON im März zeitweise mit dem etwa 8,5fachen des geschätzten Umsatzes für 2018 bewertet gewesen, ein enormes Multiple.Trotzdem habe die Aktie gestern noch einmal ein Warnsignal ausgesendet, denn kurzfristig sei sie unter die enorm wichtige Unterstützungszone zwischen 10,30 und 10,50 Euro gefallen. Kann das schnell revidiert werden, könnte der falsche Ausbruch nach unten eine dynamische Gegenbewegung nach oben auslösen, so die Aktienexperten von "Aktien-Global.de" in einer aktuellen AIXTRON-Aktienanalyse. (Analyse vom 04.07.2018)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link