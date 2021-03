Kursziel

AIXTRON-Aktie Firma Aktienanalyst Datum 18,00 Hold Berenberg Bank Charlotte Friedrichs 08.03.2021 19,50 Halten Independent Research Markus Jost 02.03.2021 22,00 Kaufen DZ BANK Harald Schnitzer 26.02.2021 22,00 Buy Deutsche Bank Uwe Schupp 26.02.2021 23,00 Overweight Barclays Capital Andrew Gardiner 26.02.2021 18,00 Hold Warburg Research Malte Schaumann 26.02.2021



Die AIXTRON SE (ISIN: DE000A0WMPJ6, WKN: A0WMPJ, Ticker-Symbol: AIXA, NASDAQ OTC-Ticker-Symbol: AIXXF) ist ein führender Anbieter von Depositionsanlagen für die Halbleiterindustrie. Das Unternehmen wurde 1983 gegründet und hat seinen Sitz in Herzogenrath (Städteregion Aachen) sowie Niederlassungen und Repräsentanzen in Asien, den USA und Europa. Die Produkte der Gesellschaft werden weltweit von einem breiten Kundenkreis zur Herstellung von leistungsstarken Bauelementen für elektronische und opto-elektronische Anwendungen auf Basis von Verbindungs-, Silizium- oder organischen Halbleitermaterialien genutzt. Diese Bauelemente werden in einer Vielzahl innovativer Anwendungen, Technologien und Industrien eingesetzt. Dazu gehören beispielsweise LED- und Displaytechnologie, Datenspeicherung und -übertragung, Energiemanagement und -umwandlung, Kommunikation, Signal- und Lichttechnik sowie viele weitere anspruchsvolle High-Tech-Anwendungen. (15.03.2021/ac/a/t)







Herzogenrath (www.aktiencheck.de) - Welche Kursziele und Ratings trauen die Analysten der führenden Banken und Research-Häuser der Aktie des Chipanlagenbauers AIXTRON SE (ISIN: DE000A0WMPJ6, WKN: A0WMPJ, Ticker-Symbol: AIXA, NASDAQ OTC-Ticker-Symbol: AIXXF) nach Bekanntgabe der Quartalszahlen zu? 23,00 oder 18,00 Euro? Wir haben Ihnen die aktuellen Kursziele und Ratings zur AIXTRON-Aktie auf einen Blick zusammengestellt.Die AIXTRON SE hat am 25. Februar die Zahlen zum 4. Quartal 2020 veröffentlicht.Laut der Meldung der Finanz-Nachrichtenagentur dpa-AFX vom 25. Februar habe der Hunger von Industrie und Menschen nach immer schnellerer Datenübertragung und neuester Unterhaltungselektronik den LED- und Chipindustrieausrüster AIXTRON an.Das Management erwarte für das laufende Jahr ein Umsatzwachstum von bis zu gut einem Drittel auf 320 bis 360 Millionen Euro. 2020 habe das Plus dank eines starken Schlussquartals vier Prozent auf rund 269 Millionen Euro betragen. Der Optimismus der Konzernvorstände Bernd Schulte und Felix Grawert fuße auf der gerade im Schlussquartal deutlich verbesserten Geschäftsdynamik, einem Auftragsbestand von knapp 151 Millionen Euro per Jahresende sowie einem erwarteten Anstieg des Ordereingangs auf 340 bis 380 Millionen Euro im neuen Jahr.Vom Umsatz sollten im laufenden Jahr rund 16 Prozent als Gewinn vor Zinsen und Steuern (EBIT) hängen bleiben, nach 13 Prozent 2020. Mit Blick auf die aktuelle Analystenschätzung müsste AIXTRON 2020 einen Umsatz in der oberen Hälfte der avisierten Umsatzspanne erreichen, um die Konsenserwartung zu erfüllen. Absolut habe der MDAX-Konzern 2020 ein operatives Ergebnis von 34,8 Millionen Euro und damit elf Prozent weniger als noch 2019 erwirtschaftet. Das lag aber auch an höheren Ausgaben für die Weiterentwicklung der Technologie, so die dpa-AFX weiter.Die niedrigste Kursprognose für AIXTRON kommt dagegen u.a. von der Privatbank Berenberg, die das Kursziel für die Aktie von 11 auf 18 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "hold" belassen hat. Nach den starken Quartalszahlen und dem optimistischen Ausblick des Anlagenbauers für die Chipindustrie schätze sie AIXTRON positiver ein, schrieb Analystin Charlotte Friedrichs in einer am 8. März vorliegenden Studie. Allerdings sei die positive Geschäftsentwicklung bereits weitgehend im Aktienkurs eingepreist, habe die Analystin ihr weiterhin neutrales Anlagevotum erklärte.Und was sagen die Aktienanalysten der führenden Banken und Research-Häuser zur AIXTRON-Aktie?Die aktuellen Ratings und Kursziele der Aktienanalysten zur AIXTRON-Aktie auf einen Blick: