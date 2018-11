Kursziel

AIXTRON-Aktie

(EUR) Rating

AIXTRON-Aktie Firma Aktienanalyst Datum 14,20 Buy Berenberg Bank Charlotte Friedrichs 01.11.2018 17,00 Buy Oddo BHF Veysel Taze 31.10.2018 8,50 Verkaufen Independent Research Markus Friebel 31.10.2018 17,00 Buy Deutsche Bank Uwe Schupp 31.10.2018 12,00 Kaufen DZ BANK Harald Schnitzer 30.10.2018 12,00 Buy Warburg Research Malte Schaumann 30.10.2018 14,00 Buy equinet AG Cengiz Sen 30.10.2018 11,00 Hold Baader Bank Günther Hollfelder 30.10.2018



Börsenplätze AIXTRON-Aktie:



XETRA-Aktienkurs AIXTRON-Aktie:

9,40 EUR +1,08% (23.11.2018, 17:35)



Tradegate-Aktienkurs AIXTRON-Aktie:

9,342 EUR +0,78% (23.11.2018, 22:25)



ISIN AIXTRON-Aktie:

DE000A0WMPJ6



WKN AIXTRON-Aktie:

A0WMPJ



Ticker-Symbol AIXTRON-Aktie:

AIXA



Nasdaq OTC-Ticker-Symbol:

AIXXF



Kurzprofil AIXTRON SE:



Die AIXTRON SE (ISIN: DE000A0WMPJ6, WKN: A0WMPJ, Ticker-Symbol: AIXA, Nasdaq OTC-Symbol: AIXXF) ist ein führender Anbieter von Depositionsanlagen für die Halbleiterindustrie. Das Unternehmen wurde 1983 gegründet und hat seinen Sitz in Herzogenrath (Städteregion Aachen) sowie Niederlassungen und Repräsentanzen in Asien, den USA und Europa. Die Produkte der Gesellschaft werden weltweit von einem breiten Kundenkreis zur Herstellung von leistungsstarken Bauelementen für elektronische und opto-elektronische Anwendungen auf Basis von Verbindungs-, Silizium- oder organischen Halbleitermaterialien genutzt. Diese Bauelemente werden in einer Vielzahl innovativer Anwendungen, Technologien und Industrien eingesetzt. Dazu gehören beispielsweise LED- und Displaytechnologie, Datenspeicherung und -übertragung, Energiemanagement und -umwandlung, Kommunikation, Signal- und Lichttechnik sowie viele weitere anspruchsvolle High-Tech-Anwendungen. (26.11.2018/ac/a/t)







Herzogenrath (www.aktiencheck.de) - Welche Kursziele und Ratings trauen die Analysten der führenden Banken und Research-Häuser der Aktie des Chipanlagenbauers AIXTRON SE (ISIN: DE000A0WMPJ6, WKN: A0WMPJ, Ticker-Symbol: AIXA, Nasdaq OTC-Symbol: AIXXF) nach Bekanntgabe der Quartalszahlen zu? 17,00 oder 8,50 Euro? Wir haben Ihnen die aktuellen Kursziele und Ratings zur AIXTRON-Aktie auf einen Blick zusammengestellt.Die AIXTRON SE hat am 30. Oktober die Zahlen zum 3. Quartal 2018 präsentiert.Wie der Meldung der Finanz-Nachrichtenagentur dpa-AFX vom 30. Oktober 2018 zu entnehmen ist, hat die anhaltend gute Nachfrage aus der Chipindustrie das Ergebnis des Spezialanlagenbauers AIXTRON im dritten Quartal nach oben getrieben. Das Unternehmen habe besser abgeschnitten als erwartet und seine Prognosen für das laufende Geschäftsjahr erneut erhöht. So erwarte AIXTRON nun ein operatives Ergebnis (EBIT) zwischen 35 und 40 Millionen Euro. Bislang sei AIXTRON von einem Wert von 10 Prozent des Umsatzes ausgegangen, was etwa 26 Millionen Euro entsprochen habe. Auch beim Auftragseingang zeige sich AIXTRON optimistisch und erwarte nun mit rund 290 Millionen Euro einen Wert am oberen Ende der bislang genannten Spanne von 260 bis 290 Millionen Euro. Die Umsatzprognose sei mit 260 Millionen Euro unverändert geblieben. AIXTRON habe bereits mehrfach die Prognose angehoben.Eine starke Nachfrage nach Anlagen für die Leistungselektronik, Laser- und LED-Anwendungen habe im dritten Quartal für einen Umsatz- und Gewinnsprung im Vergleich zum Vorquartal gesorgt. Der Umsatz sei um 15 Prozent auf 63,4 Millionen Euro gestiegen. Das EBIT sei mit 8,7 Millionen Euro mehr als verdoppelt worden. Netto habe AIXTRON 11,7 Millionen Euro verdient - nach 3,7 Millionen im Vorquartal. Die Ergebnisse fielen besser aus als von Analysten erwartet, lediglich beim Umsatz schnitt das Unternehmen etwas schwächer ab, ergänzt die dpa-AFX.Was die Meinungen der Aktienanalysten zu der AIXTRON-Aktie anbetrifft, kommt die höchste Kursprognose u.a. von der Investmentbank Oddo BHF. Der dort zuständige Analyst hat die Einstufung nach Zahlen auf "buy" mit einem Kursziel von 17 Euro belassen. Nachdem der Ausrüster für die Chipindustrie seine Erwartungen für den Auftragseingang und das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) erneut angehoben habe, habe auch er seine Gewinnschätzungen leicht angepasst, schrieb Analyst Veysel Taze in einer am 31. Oktober vorliegenden Studie.Und was sagen die Aktienanalysten der führenden Banken und Research-Häuser zur AIXTRON-Aktie?Die aktuellen Ratings und Kursziele der Aktienanalysten zur AIXTRON-Aktie auf einen Blick: