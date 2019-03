Kursziel

AIXTRON-Aktie Firma Aktienanalyst Datum 14,00 Buy Deutsche Bank Uwe Schupp 19.03.2019 10,00 Kaufen DZ BANK Harald Schnitzer 01.03.2019 12,00 Equal weight Barclays Capital Andrew Gardiner 01.03.2019 12,50 Buy Berenberg Bank Charlotte Friedrichs 28.02.2019 7,40 Verkaufen Independent Research Markus Friebel 27.02.2019 11,50 Buy Warburg Research Malte Schaumann 27.02.2019



Börsenplätze AIXTRON-Aktie:



XETRA-Aktienkurs AIXTRON-Aktie:

7,966 EUR -3,51% (27.03.2019, 17:35)



Tradegate-Aktienkurs AIXTRON-Aktie:

8,078 EUR -3,28% (27.03.2019, 20:02)



ISIN AIXTRON-Aktie:

DE000A0WMPJ6



WKN AIXTRON-Aktie:

A0WMPJ



Ticker-Symbol AIXTRON-Aktie:

AIXA



Nasdaq OTC-Ticker-Symbol:

AIXXF



Kurzprofil AIXTRON SE:



Die AIXTRON SE (ISIN: DE000A0WMPJ6, WKN: A0WMPJ, Ticker-Symbol: AIXA, Nasdaq OTC-Symbol: AIXXF) ist ein führender Anbieter von Depositionsanlagen für die Halbleiterindustrie. Das Unternehmen wurde 1983 gegründet und hat seinen Sitz in Herzogenrath (Städteregion Aachen) sowie Niederlassungen und Repräsentanzen in Asien, den USA und Europa. Die Produkte der Gesellschaft werden weltweit von einem breiten Kundenkreis zur Herstellung von leistungsstarken Bauelementen für elektronische und opto-elektronische Anwendungen auf Basis von Verbindungs-, Silizium- oder organischen Halbleitermaterialien genutzt. Diese Bauelemente werden in einer Vielzahl innovativer Anwendungen, Technologien und Industrien eingesetzt. Dazu gehören beispielsweise LED- und Displaytechnologie, Datenspeicherung und -übertragung, Energiemanagement und -umwandlung, Kommunikation, Signal- und Lichttechnik sowie viele weitere anspruchsvolle High-Tech-Anwendungen. (28.03.2019/ac/a/t)







Herzogenrath (www.aktiencheck.de) - Welche Kursziele und Ratings trauen die Analysten der führenden Banken und Research-Häuser der Aktie des Chipanlagenbauers AIXTRON SE (ISIN: DE000A0WMPJ6, WKN: A0WMPJ, Ticker-Symbol: AIXA, Nasdaq OTC-Symbol: AIXXF) nach Bekanntgabe der Quartalszahlen zu? 14,00 oder 7,40 Euro? Wir haben Ihnen die aktuellen Kursziele und Ratings zur AIXTRON-Aktie auf einen Blick zusammengestellt.Die AIXTRON SE hat am 26. Februar die Zahlen zum 4. Quartal 2019 bekannt gegeben.Wie der Meldung der Finanz-Nachrichtenagentur dpa-AFX vom 26. Februar zu entnehmen ist, dämpft der Spezialanlagenbauer AIXTRON nach einem starken Jahr 2018 die Erwartungen. "2018 war ein hervorragendes Geschäftsjahr für AIXTRON", habe Vorstand Bernd Schulte in Herzogenrath gesagt. "Wir blicken jedoch vorsichtiger in das Jahr 2019, da wir aktuell in der Optoelektronik eine gewisse Investitionszurückhaltung auf Seiten unserer Kunden spüren." Beim Umsatz erwarte er allenfalls eine leichte Steigerung, und das operative Ergebnis dürfte sogar sinken.Das im SDAX und TecDAX notierte Unternehmen rechne im laufenden Jahr mit einem Umsatz zwischen 260 Millionen Euro und 290 Millionen Euro bei einer Marge auf Basis des Gewinns vor Zinsen und Steuern (EBIT) zwischen 8 und 13 Prozent. Damit lägen die Unternehmensziele unter dem Schnitt der von Bloomberg befragten Experten. Einige Experten wie der Warburg-Experte Malte Schaumann hätten ihre Erwartungen zuletzt bereits wegen der Schwäche beim Auftragseingang zum Jahresanfang heruntergeschraubt.Auf Basis der Umsatz- und Margenprognose rechne das Unternehmen mit einem Gewinn vor Zinsen und Steuern (EBIT) zwischen rund 21 und 38 Millionen Euro. 2018 habe das operative Ergebnis auf 41,5 Millionen Euro angezogen - das sei fast das Neunfache des 2017er Werts gewesen. Der Umsatz habe um 17 Prozent auf 269 Millionen Euro zugelegt. Damit schnitt AIXTRON bei beiden Werten besser ab, als der Vorstand zuletzt in Aussicht gestellt und als Experten erwartet hatten, so die dpa-AFX weiter.Eine der niedrigsten Kursprognosen für AIXTRON kommt von der DZ BANK: Analyst Harald Schnitzer hat den fairen Wert für den Titel nach Zahlen und einem Ausblick auf 2019 von 12 auf 10 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "kaufen" belassen. Zwar hätten die Jahreszahlen des Spezialmaschinenbauers über den Erwartungen gelegen, doch die Margenprognose für 2019 habe enttäuscht, schrieb Schnitzer in einer am 1. März vorliegenden Studie. Der Analyst halte das Unternehmensziel für konservativ und habe insgesamt seine Schätzungen angepasst.Und was sagen die Aktienanalysten der führenden Banken und Research-Häuser zur AIXTRON-Aktie?Die aktuellen Ratings und Kursziele der Aktienanalysten zur AIXTRON-Aktie auf einen Blick: