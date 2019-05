Die Papiere von Allergan (ISIN: IE00BY9D5467, WKN: A14U12, Ticker-Symbol: A60) hätten nach Vorlage der Q1-Zahlen 4,3% abgegeben. Der Pharmakonzern stehe im Gespräch über eine Aufspaltung.



Der Spielehersteller Electronic Arts (ISIN: US2855121099, WKN: 878372, Ticker-Symbol: ERT, Nasdaq-Symbol: EA) habe in Q1 besser abgeschnitten als erwartet und die Jahresprognose angehoben.



In den USA würden heute noch unter anderem das Energieunternehmen Marathon Petroleum (ISIN: US56585A1025, WKN: A1JEXK, Ticker-Symbol: MPN) vorbörslich und Walt Disney (ISIN: US2546871060, WKN: 855686, Ticker-Symbol: WDP, NYSE-Symbol: DIS) nachbörslich berichten. In Europa würden heute Commerzbank (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, Nasdaq OTC-Symbol: CRZBF), Munich Re (ISIN: DE0008430026, WKN: 843002, Ticker Symbol: MUV2, Nasdaq OTC-Symbol: MURGF), Siemens (ISIN: DE0007236101, WKN: 723610, Ticker-Symbol: SIE, NASDAQ OTC-Symbol: SMAWF), Wirecard (ISIN: DE0007472060, WKN: 747206, Ticker-Symbol: WDI, Nasdaq OTC-Symbol: WRCDF), VERBUND (ISIN: AT0000746409, WKN: 877738, Ticker-Symbol: OEWA, Wien: VER, Nasdaq OTC-Symbol: OEZVF) und Lenzing (ISIN: AT0000644505, WKN: 852927, Ticker-Symbol: LEN, Wien: LNZ, Nasdaq OTC-Symbol: LNZNF) Zahlen vorlegen. (08.05.2019/ac/a/m)







Wien (www.aktiencheck.de) - In den USA hat der Versicherungskonzern AIG (ISIN: US0268747849, WKN: A0X88Z, Ticker-Symbol NYSE: AIG) (+6,8%) Zahlen für das erste Quartal vorgelegt und konnte damit die Markterwartungen übertreffen, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.Beim Autovermieter Hertz (ISIN: US42806J1060, WKN: A2ALSZ, Ticker-Symbol: AZK) sei der Verlust im ersten Quartal zwar geringer ausgefallen als erwartet, mit der Aktie sei es dennoch um 8,5% nach unten gegangen. Der Halbleiterausrüster KLA-Tencor (ISIN: US4824801009, WKN: 865884, Ticker-Symbol: KLA) habe ebenfalls besser abgeschnitten als erwartet, infolge des Gewinnrückgangs habe die Aktie jedoch mit einem Abschlag von 6,1% geschlossen. Auch der Düngemittelhersteller Mosaic (ISIN: US61945C1036, WKN: A1JFWK, Ticker-Symbol: 02M) (-8,0%) habe in Q1 mehr verdient als erwartet, für das laufende Jahr aber seine Prognose gesenkt.