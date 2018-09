Börse Frankfurt-Aktienkurs AGRARIUS-Aktie:

4,06 EUR +0,99% (06.09.2018, 12:27)



ISIN AGRARIUS-Aktie:

DE000A2BPL90



WKN AGRARIUS-Aktie:

A2BPL9



Ticker-Symbol AGRARIUS-Aktie:

AU2



Kurzprofil AGRARIUS AG:



Kerngeschäft der AGRARIUS AG (ISIN: DE000A2BPL90, WKN: A2BPL9, Ticker-Symbol: AU2) ist die professionelle Bewirtschaftung von eigenen und gepachteten Ackerflächen. Der regionale Fokus der Aktivitäten liegt auf Rumänien. Das osteuropäische Land gehört zu den größten Agrarstaaten der Europäischen Union.



In Ergänzung offeriert die AGRARIUS AG institutionellen Investoren einen Agrar Investment Service rund um die Auswahl, die Bewertung, den rechtssicheren Kauf und die Verwaltung von Ackerflächen an. Auf Wunsch werden diese Flächen durch die AGRARIUS gepachtet und bewirtschaftet.



Das Management der in Bad Homburg v. d. H. ansässigen AGRARIUS besteht aus Agrarfachleuten und Unternehmern mit langjähriger Erfahrung und umfassender Expertise. Derzeit bewirtschaftet die seit 2008 an der Frankfurter Wertpapierbörse notierte Gesellschaft über 4.700 Hektar besten Ackerlands in Rumänien. Künftig sollen die Ackerflächen vergrößert und die Wertschöpfungskette erweitert werden. (06.09.2018/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Die diesem Artikel zugrundeliegende Finanzanalyse / Studie zu dieser Gesellschaft ist im Auftrag dieser Gesellschaft oder einer dieser Gesellschaft nahe stehenden Person oder Unternehmens erstellt worden.





Münster (www.aktiencheck.de) - AGRARIUS-Aktienanalyse von Aktienanalyst Holger Steffen von SMC Research:Holger Steffen, Aktienanalyst von SMC Research, rät in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der AGRARIUS AG (ISIN: DE000A2BPL90, WKN: A2BPL9, Ticker-Symbol: AU2) weiterhin spekulativ zu kaufen.Nach dem enttäuschenden Jahr 2017 spüre AGRARIUS auch in der aktuellen Finanzperiode negative Auswirkungen der Wetterbedingungen. Vor allem die Weizenernte sei mengenmäßig deutlich unter den Erwartungen geblieben, was allerdings durch ein generell höheres Preisniveau für Agrarerzeugnisse teilweise ausgeglichen werden könne. Die Resultate der übrigen Winterkulturen hätten hingegen nah am Planwert gelegen, und auch der Zustand der noch zu erntenden Sommerkulturen stimme optimistisch. Sollte die Ernte von Mais, Soja und Kürbis die Erwartungen erfüllen, dürften sich die Umsatz- und Gewinneinbußen in Relation zu den Plänen des Managements letztlich im Rahmen halten.In einem schwierigen Jahr für die europäische Landwirtschaft mit etlichen Wetterextrema, insbesondere in Deutschland, könnte AGRARIUS damit gut abschneiden. Der Analyst habe seine Erlös- und Gewinnschätzungen für das laufende Jahr sogar minimal erhöht. In den nächsten Jahren liege der Fokus des Unternehmens zunächst nicht mehr auf dem weiteren Flächenwachstum, sondern auf einer Optimierung des Bestands. Das werde das Wachstum zwar etwas bremsen, die durchschnittliche Profitabilität dürfte damit aber deutlich verbessert werden.AGARIUS habe inzwischen die kritische Größe für ein positives Ergebnis auch in mittelmäßigen Jahren überschritten. Auf dieser Basis sehe der Analyst die weiteren Wachstums- und Margenperspektiven für das Unternehmen positiv. Er habe das in seinem Modell abgebildet und sehe den fairen Wert nun bei 8,25 Euro (bislang 8,35 Euro) und damit weiterhin deutlich über dem aktuellen Kurs.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze AGRARIUS-Aktie: