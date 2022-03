Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Die AGCO Corporation (ISIN: US0010841023, WKN: 888282, Ticker-Symbol: AGJ, NYSE-Symbol: AGCO) ist in der Herstellung und dem Vertrieb von Landmaschinen und den dazugehörigen Ersatzteilen in der ganzen Welt tätig. Das Unternehmen bietet Landwirten landwirtschaftliche Lösungen durch ein komplettes Sortiment an Traktoren, Mähdreschern, Heu- und Futtermaschinen, Saat- und Bodenbearbeitungsgeräten, Getreidelagerungs- und Eiweißproduktionssystemen sowie Ersatzteilen. Die Produkte des Unternehmens werden unter verschiedenen Marken vertrieben, darunter AP, Cimbria, Cumberland, Fella, Fuse, Gleaner, GSI, Precision Planting, Sunflower, Tecno, White Planters, Grain & Protein, AGCO Genuinecare, AGCO Parts, AGCO Power, AGCO Protection, AGCO Service und AGCO Trader. (25.03.2022/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - AGCO-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Emil Jusifov vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von AGCO Corp. (ISIN: US0010841023, WKN: 888282, Ticker-Symbol: AGJ, NYSE-Symbol: AGCO) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Welche langfristigen Auswirkungen die geopolitische Krise in Osteuropa haben werde, sei noch nicht bekannt. Klar sei aber, dass es zu einer Umorientierung weg von der Globalisierung hin zu regionalen oder sogar nationalen Wertschöpfungsketten kommen werde. Die auf gestörte Lieferketten zurückzuführende Nahrungsmittelknappheit ein einigen Regionen werde insbesondere die regionale Landwirtschaft stärken und die Einnahmen der Agrar-Konzerne in die Höhe schnellen lassen. Darunter dürfte sich auch der Spezialist für Landtechnik AGCO befinden.AGCO besitze ein sehr breit gefächertes Portfolio im Bereich der landwirtschaftlichen Geräte und produziere unter anderem Getreidespeicher, Mähdrescher, Traktoren, Futtererntemaschinen und Sprühgeräte. Eine der bekanntesten AGCO-Marken dürfte Fendt sein, Marktführer für Traktoren in Deutschland und Frankreich.AGCO-CEO Eric Hansotia habe sich gestern im Gespräch mit dem CNBC-Moderator sehr besorgt gezeigt über die aktuelle Krise. Diese löse nicht nur eine Hungersnot, sondern auch große Unruhen aus. Ihm zufolge könnten "13 Prozent der weltweiten Kalorien" aufgrund des Krieges derzeit nicht produziert werden.Daher helfe man Landwirten aktuell dabei, "ihre Ernte zu steigern, ohne ihre begrenzten Vorräte zu erschöpfen oder Einkäufe zu tätigen, die ihren Gewinn schmälern könnten". Laut Hansotia hätten "Investitionen in Technologieunternehmen wie Apex.AI und Greeneye Technology sowie die Übernahme von Appareo Systems bei dieser Mission geholfen".Operativ laufe es für AGCO schon länger gut. Im letzten Quartal habe das Unternehmen seinen Nettogewinn im Vorjahresvergleich auf rund 283 Millionen Dollar mehr als verdoppelt. Und diese positive Entwicklung dürfte sich nun aufgrund der steigenden Nachfrage nach Landtechnik fortsetzen.Anleger lassen ihre Gewinne laufen, so Emil Jusifov von "Der Aktionär" zur AGCO-Aktie. (Analyse vom 25.03.2022)