AFC Energy plc (ISIN: GB00B18S7B29, WKN: A0MNJ0, Ticker-Symbol Deutschland: QC8, London Stock Exchange-Ticker-Symbol: AFC) ist ein in Großbritannien ansässiges industrielles Brennstoffzellen-Stromunternehmen. Das Unternehmen entwickelt alkalische Brennstoffzellensysteme, die Wasserstoff zur Stromerzeugung nutzen. Das Unternehmen installiert, besitzt, betreibt und wartet alkalische Brennstoffzellen-Kraftwerksprojekte.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - AFC Energy-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Laurenz Föhn vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von AFC Energy plc (ISIN: GB00B18S7B29, WKN: A0MNJ0, Ticker-Symbol Deutschland: QC8, London Stock Exchange-Ticker-Symbol: AFC) unter die Lupe.Das Papier des englischen Elektrolyse-Spezialisten scheine die Korrektur vorerst beendet zu haben. Der jüngste charttechnische Aufwärtstrend sei am Dienstag mit einer Absichtserklärung untermauert worden. Vor dem Hintergrund der Extreme E Championship in Saudi-Arabien habe man mit Altaaqa eine langfristige Partnerschaft verkündet.Beide Unternehmen würden beabsichtigen, Lösungen zur emissionsfreien Stromerzeugung mit Wasserstoff in Saudi-Arabien und dem gesamten Nahen Osten zu entwickeln. Das Ziel sei, die Marktführerschaft für zuverlässige und sichere "Hydrogen-to-Power"-Lösungen für verschiedene Industrie-Segmente und Anwendungen in dieser Region zu erlangen.Altaaqa, ein Unternehmen der Zahid Group, besitze und betreibe eine der größten mobilen Dieselgenerator-Mietflotten der Welt mit einer Gesamtkapazität von zwei Gigawatt. Zukünftig möchte das saudische Unternehmen eine Vorreiterrolle beim Übergang zu nachhaltigen Kraftstoffen einnehmen. Hierfür würden sich die Saudi-Araber an der Entwicklung der Wasserstoffwirtschaft und des Ökosystems im Wüstenstaat beteiligen.Die AFC-Energy-Aktie sehe charttechnisch gut aus, nachdem der Abwärtstrend gestoppt worden sei. Anleger sollten aber abwarten, ob aus dieser Absichtserklärung mit Altaaqa tatsächlich nennenswerte Umsätze generiert werden könnten. Angesichts der hohen Bewertung dränge sich kein Kauf auf. Die AFC-Energy-Aktie gehöre auf die Watchlist, so Laurenz Föhn vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 07.04.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link