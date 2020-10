XETRA-Aktienkurs ADVA Optical Networking-Aktie:

ADVA Optical Networking SE (ISIN: DE0005103006, WKN: 510300, Ticker-Symbol: ADV) ist ein weltweiter Anbieter intelligenter Infrastruktur-Lösungen für Telekommunikationsnetze. Durch Software-gesteuerte Optical+Ethernet-Übertragungstechnik schafft ADVA die Grundlage für fortschrittliche Hochgeschwindigkeitsnetze. Die FSP-Produkte von ADVA machen die Netze der Kunden skalierbarer, intelligenter, weniger komplex und kostengünstiger. ADVA Optical Networking arbeitet flexibel und schnell mit seinen Kunden zusammen, um die wachsende Nachfrage nach Daten-, Datensicherungs-, Sprach- und Videodienstleistungen zu bedienen. ADVA ist Partner von über 250 Netzbetreibern und mehr als 10.000 Unternehmen in der ganzen Welt. (29.10.2020/ac/a/nw)



Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - ADVA Optical Networking: Unsicherheit bleibt - AktienanalyseGute Nachrichten von ADVA (ISIN: DE0005103006, WKN: 510300, Ticker-Symbol: ADV, NASDAQ OTC-Symbol: ADVOF): Der Netzwerkausrüster traut sich nach einem positiv verlaufenen dritten Quartal wieder eine Jahresprognose zu, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in ihrer aktuellen Ausgabe.Demnach sollten der Umsatz zwischen 565 Mio. und 580 Mio. Euro erreichen und die operative Marge bei fünf bis sechs Prozent liegen. Zur Erinnerung: Die ursprüngliche Prognose habe der Vorstand aufgrund der hohen Unsicherheiten über den weiteren Verlauf der Covid-19-Krise und deren Auswirkungen auf das Geschäft zurückgenommen. Eigentlich sollten die Erlöse mehr als 580 Mio. Euro bei einem erhöhten Betriebsergebnis größer 5 Prozent in Relation zum Umsatz erreichen.Grundlage für die neue Zuversicht sei ein erfreulich verlaufenes drittes Quartal. Der Umsatz sei um 1,6 Prozent zum entsprechenden Vorjahreszeitraum auf 146,7 Mio. Euro gestiegen. Das operative Ergebnis habe sogar um fast die Hälfte auf 11,1 Mio. Euro zugelegt. Die Marge sei somit um 2,4 Prozentpunkte auf 7,5 Prozent geklettert. Vor diesem Hintergrund mute die Gesamtjahresprognose zwar verhalten an. Jedoch stehe sie unter dem Vorbehalt, dass sich die Folgen der Covid-19-Pandemie im Laufe des Jahres nicht verstärkten und keine materiellen Lieferengpässe wegen neuer Lockdowns entstünden.