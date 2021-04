Das Fazit von gestern habe Bestand: Bei ADVA stimme das Bild, kurz- und mittelfristig.



Nach dem starken Jahresauftakt dürfte der "Startschuss für die Trendfortsetzung" gefallen sein und die Aktie nun nachhaltig in zweistellige Kursregionen vorstoßen, so Michael Schröder von "Der Aktionär". (Analyse vom 22.04.2021)



Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



ADVA Optical Networking SE (ISIN: DE0005103006, WKN: 510300, Ticker-Symbol: ADV) ist ein weltweiter Anbieter intelligenter Infrastruktur-Lösungen für Telekommunikationsnetze. Durch Software-gesteuerte Optical+Ethernet-Übertragungstechnik schafft ADVA die Grundlage für fortschrittliche Hochgeschwindigkeitsnetze. Die FSP-Produkte von ADVA machen die Netze der Kunden skalierbarer, intelligenter, weniger komplex und kostengünstiger. ADVA Optical Networking arbeitet flexibel und schnell mit seinen Kunden zusammen, um die wachsende Nachfrage nach Daten-, Datensicherungs-, Sprach- und Videodienstleistungen zu bedienen. ADVA ist Partner von über 250 Netzbetreibern und mehr als 10.000 Unternehmen in der ganzen Welt. (22.04.2021/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - ADVA Optical Networking-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Glasfaser-Spezialisten ADVA Optical Networking SE (ISIN: DE0005103006, WKN: 510300, Ticker-Symbol: ADV, NASDAQ OTC-Symbol: ADVOF) unter die Lupe.ADVA blicke nach guten Geschäften im ersten Quartal etwas optimistischer auf das Gesamtjahr. Die anhaltend positive Umsatzentwicklung, die konsequente Umsetzung der Umbaustrategie sowie erweiterte Maßnahmen zur strikten Kostenkontrolle sollten sich positiv auf das Proforma Betriebsergebnis auswirken, habe es zur Begründung geheißen. Zudem sei der Ausblick für das laufende zweite Quartal "sehr gut". Die Aktie nehme wie erwartet wieder Fahrt auf."Es gibt gute Gründe, warum die Aktie nach der jüngsten Konsolidierung in Kürze wieder Fahrt aufnehmen sollte", habe "Der Aktionär" gestern an dieser Stelle erklärt. Die Gründe seien umgehend geliefert worden: ADVA erwarte für 2021 nun eine um Sondereffekte bereinigte Marge des Betriebsergebnisses zwischen sechs und zehn Prozent. Bislang habe das Unternehmen mit einer Marge von sechs bis neun Prozent gerechnet. Beim Umsatz erwarte der Vorstand weiterhin Erlöse zwischen 580 und 610 Millionen Euro.Im ersten Quartal habe der Telekomausrüster den Umsatz im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um rund neun Prozent auf 144,5 Millionen Euro gesteigert. Das um Sondereffekte bereinigte Betriebsergebnis habe bei rund 13 Millionen Euro gelegen, nachdem der Konzern bei dieser Kennziffer im Vorjahr noch einen Fehlbetrag von 1,7 Millionen Euro habe hinnehmen müssen. Die Marge sei auf 8,9 Prozent geklettert, nach minus 1,3 Prozent ein Jahr zuvor. "Nie zuvor hatten wir im ersten Quartal eines Geschäftsjahres höhere Umsätze verbucht, nie zuvor eine höhere Profitabilität erzielt, mehr Liquidität generiert, oder einen besseren Auftragseingang verzeichnet", so Vorstand Brian Protiva.Im Gesamtjahr rechne ADVA weiter mit Umsätzen zwischen 580 Millionen und 610 Millionen Euro (Vorjahr: 565 Millionen Euro) sowie einem Proforma Betriebsergebnis zwischen 6,0 und 9,0 Prozent vom Umsatz. Auch diese Prognose sei nicht zu ambitioniert.Alle sechs Analysten, die die Aktie unter Beobachtung hätten, würden den Titel zum Kauf empfehlen. Die Ziele würden dabei von 10,50 Euro (Kepler) bis 15 Euro (Northland Securities) reichen. Das durchschnittliche Kursziel laute 12,04 Euro. Daran dürfte sich nach der leicht modifizierten Prognose nicht viel ändern.Der Blick über den Tellerrand mache Lust auf mehr: ADVA habe auf dem Kapitalmarkttag Ende März angekündigt, bis 2023 durch beschleunigtes Wachstum bei höherer Profitabilität ein Proforma Betriebsergebnis von zehn Prozent des Umsatzes bis 2023 erreichen zu wollen."Das Tempo der Digitalisierung in vielen Ländern hat sich spürbar erhöht und wir sehen eine sehr gute Nachfrage von allen unseren Kundengruppen. Gleichzeitig kommen wir mit der Transformation unseres Geschäfts gut voran. Wachstumsmärkte mit einem höheren Anteil an Software und Services sowie mehr Vertikalisierung werden unser Proforma EBIT in den Bereich von zehn Prozent des Umsatzes bringen", so Protiva.