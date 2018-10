Börsenplätze ADVA Optical Networking-Aktie:



Kurzprofil ADVA Optical Networking:



ADVA Optical Networking SE (ISIN: DE0005103006, WKN: 510300, Ticker-Symbol: ADV) ist ein weltweiter Anbieter intelligenter Infrastruktur-Lösungen für Telekommunikationsnetze. Durch Software-gesteuerte Optical+Ethernet-Übertragungstechnik schafft ADVA die Grundlage für fortschrittliche Hochgeschwindigkeitsnetze. Die FSP-Produkte von ADVA machen die Netze der Kunden skalierbarer, intelligenter, weniger komplex und kostengünstiger. ADVA Optical Networking arbeitet flexibel und schnell mit seinen Kunden zusammen, um die wachsende Nachfrage nach Daten-, Datensicherungs-, Sprach- und Videodienstleistungen zu bedienen. ADVA ist Partner von über 250 Netzbetreibern und mehr als 10.000 Unternehmen in der ganzen Welt. (26.10.2018/ac/a/nw)



Stuttgart (www.aktiencheck.de) - ADVA Optical Networking-Aktienanalyse von Analyst Mirko Maier von der LBBW:Mirko Maier, Investmentanalyst der LBBW, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie der ADVA Optical Networking SE (ISIN: DE0005103006, WKN: 510300, Ticker-Symbol: ADV, NASDAQ OTC-Symbol: ADVOF).Q3/18 - Wieder auf Wachstumskurs: Wie von Maier erwartet, könne ADVA in Q3/18 wieder einen Umsatzzuwachs verkünden. Der erzielte Erlös von 126,2 Mio. EUR bedeute sowohl sequenziell (Q2/18: 123,8 Mio. EUR) als auch im Vorjahresvergleich (+13,5%) ein Plus. Das erreichte operative Ergebnis von 6,8 Mio. EUR habe seine Annahmen (LBBWe: 6,4 Mio. EUR) übertroffen. In Asien (Umsatz +132%) profitiere ADVA weiterhin von den akquiriertenUmsätzen der übernommenen MRV. Den positiven Umsatzswing in Europa (+1%) und Nordamerika (+9%) werte Maier nach den drei (Region EMEA) bzw. gar fünf (Americas) vorangegangenen Negativquartalen in Folge positiv.Profitiert nicht nur von 5G: Nokia & Co. würden sehnsüchtig auf den beginnenden Rollout der 5G-Netze warten. ADVA profitiere hiervon zwar auch in Form von Lösungen (FSP 150, NFV, Oscilloquartz) z.B. für die Anbindung der Mobilfunkmasten an die Carrier-Backbones, doch 5G sei nur ein Teil der Infrastruktur des Internet der Dinge bzw. für die Digitalisierung der Unternehmen. Daten und Anwendungen würden in der Cloud gespeichert. Die dafür benötigten Rechenzentren beliefere ADVA gleichfalls mit entsprechendem Equipment (z.B. FSP 3000). Die Rahmenbedingungen für weiteres Wachstum schätze Maier für ADVA als sehr gut ein. Die Guidance für das Schlussquartal mit 126 bis 136 Mio. EUR Umsatz bzw. +8 bis +16% yoy falle wie auch die Margenguidance für das operative Ergebnis (EBITA Non-IFRS) mit 3 bis 7% entsprechend positiv aus. Ab 2019 sehe er das Unternehmen auch auf Jahresbasis wieder auf Wachstumskurs.Maier habe seine Prognosen nur geringfügig verändert, so dass sich sein auf einem DCF-Modell beruhendes Kursziel von 8 EUR nicht verändert.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link