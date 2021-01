Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



ISIN ADVA Optical Networking-Aktie:

DE0005103006



WKN ADVA Optical Networking-Aktie:

510300



Ticker-Symbol ADVA Optical Networking-Aktie:

ADV



Kurzprofil ADVA Optical Networking:



ADVA Optical Networking SE (ISIN: DE0005103006, WKN: 510300, Ticker-Symbol: ADV) ist ein weltweiter Anbieter intelligenter Infrastruktur-Lösungen für Telekommunikationsnetze. Durch Software-gesteuerte Optical+Ethernet-Übertragungstechnik schafft ADVA die Grundlage für fortschrittliche Hochgeschwindigkeitsnetze. Die FSP-Produkte von ADVA machen die Netze der Kunden skalierbarer, intelligenter, weniger komplex und kostengünstiger. ADVA Optical Networking arbeitet flexibel und schnell mit seinen Kunden zusammen, um die wachsende Nachfrage nach Daten-, Datensicherungs-, Sprach- und Videodienstleistungen zu bedienen. ADVA ist Partner von über 250 Netzbetreibern und mehr als 10.000 Unternehmen in der ganzen Welt. (21.01.2021/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - ADVA Optical Networking-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Glasfaser-Spezialisten ADVA Optical Networking SE (ISIN: DE0005103006, WKN: 510300, Ticker-Symbol: ADV, NASDAQ OTC-Symbol: ADVOF) unter die Lupe.Die ADVA Optical Networking-Aktie bleibe weiter im Rallyemodus. Der Anfang des Jahres präsentierte Ausblick komme bei den Anlegern und Analysten gut an. Nach den Analysten der Commerzbank und von First Berlin hätten nun auch die Experten von Kepler Cheuvreux das Kursziel deutlich erhöht.Das Analysehaus Kepler Cheuvreux habe ADAVA von "hold" auf "buy" heraufgestuft und das Kursziel von 7,00 auf 10,50 Euro angehoben. "Zeit für Käufe", habe Analyst Paul Froment in der entsprechenden Studie getitelt. Er rechne mit einem starken ersten Quartal des Anbieters von Telekominfrastruktur. Vorher gebe es noch am 25. Februar die endgültigen Ergebnisse für 2020.Den "Startschuss für eine Kursrally" habe DER AKTIONÄR bereits am 8. Januar bei der Vorlage der Eckdaten für 2020 und dem Ausblick auf das laufende Jahr ausgemacht. Die ADVA Optical Networking-Aktie habe seitdem starke 25 Prozent zugelegt.Anleger können erste (Teil-)Gewinn einstreichen und beim Rest auf eine Trendfortsetzung spekulieren, so Michael Schröder von "Der Aktionär". (Analyse vom 21.01.2021)(Mit Material von dpa-AFX)