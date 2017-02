Tradegate-Aktienkurs ADVA Optical Networking-Aktie:

9,099 EUR +1,93% (15.02.2017, 14:56)



ISIN ADVA Optical Networking-Aktie:

DE0005103006



WKN ADVA Optical Networking-Aktie:

510300



Ticker-Symbol ADVA Optical Networking-Aktie:

ADV



Kurzprofil ADVA Optical Networking SE:



ADVA Optical Networking SE (ISIN: DE0005103006, WKN: 510300, Ticker-Symbol: ADV) ist ein weltweiter Anbieter intelligenter Infrastruktur-Lösungen für Telekommunikationsnetze. Durch Software-gesteuerte Optical+Ethernet-Übertragungstechnik schafft ADVA die Grundlage für fortschrittliche Hochgeschwindigkeitsnetze. Die FSP-Produkte von ADVA machen die Netze der Kunden skalierbarer, intelligenter, weniger komplex und kostengünstiger. ADVA Optical Networking arbeitet flexibel und schnell mit seinen Kunden zusammen, um die wachsende Nachfrage nach Daten-, Datensicherungs-, Sprach- und Videodienstleistungen zu bedienen. ADVA ist Partner von über 250 Netzbetreibern und mehr als 10.000 Unternehmen in der ganzen Welt. (15.02.2017/ac/a/t)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - ADVA Optical Networking-Aktienanalyse von Michael Schröder, Redakteur des Online-Anlegermagazins "Der Aktionär":Michael Schröder von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Netzwerkausrüsters ADVA Optical Networking SE (ISIN: DE0005103006, WKN: 510300, Ticker-Symbol: ADV) unter die Lupe.Der Glasfaser-Spezialist gewähre am 23. Februar einen Einblick in die aktuelle Geschäftsentwicklung. Dabei werde CEO Brian Protiva auch einen Ausblick auf das laufende Geschäftsjahr geben. Die ADVA Optical Networking-Aktie befinde sich im Vorfeld deutlich im Aufwind. Von den Tiefstständen im Dezember 2016 habe sich der TecDAX-Titel um rund 35 Prozent erholt.DER AKTIONÄR spekuliere im Real-Depot vorerst auf weiter steigende Kurse. (Analyse vom 15.02.2017)XETRA-Aktienkurs ADVA Optical Networking-Aktie:9,157 EUR +2,85% (15.02.2017, 14:42)