Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Der ADP-Beschäftigungsbericht war eine der wichtigsten makroökonomischen Veröffentlichungen, die für heute geplant waren, so die Experten von XTB.



Die um 14:15 Uhr veröffentlichten Daten hätten einen Rückgang der US-Beschäftigung im Dezember um 123 Tsd. Stellen gezeigt. Der Markt habe einen Zuwachs von 88 Tsd. Stellen im letzten Monat des Jahres 2020 erwartet. Die Daten hätten nicht nur gezeigt, dass sich die Erholung auf dem US-Arbeitsmarkt weiter verlangsamt habe, sondern dass sie sogar ganz zum Stillstand gekommen sei. Die Aktienmärkte hätten sich zwar ruckartig nach unten bewegt, aber die Reaktion sei nicht groß gewesen, da sich die Investoren weiterhin auf den Ausgang der US-Senatsstichwahlen konzentriert hätten. Dies sei der letzte Hinweis vor der Veröffentlichung des NFP-Berichts am Freitag (14:30 Uhr) gewesen. Es sei anzumerken, dass die ADP-Zahlen im Jahr 2020 einige signifikante Abweichungen gezeigt hätten, sodass der Markt auf eine Bestätigung der offiziellen Regierungsdaten am Freitag warten könnte. (06.01.2021/ac/a/m)



