Kurzprofil ADO Properties S.A.:



ADO Properties (ISIN: LU1250154413, WKN: A14U78, Ticker-Symbol: ADJ, Nasdaq OTC-Symbol: ADPPF) ist ein in Berlin ansässiges, auf Wohnimmobilien fokussiertes Unternehmen mit einem Immobilienbestand von mehr als 20.000 Einheiten in Berlin. Das Unternehmen verfügt über eine vollständig integrierte, skalierbare interne Plattform mit eigener Immobilienverwaltung. ADO Properties übernimmt neben der Verantwortung für den Zustand seiner Wohnungen und Gebäude auch Verantwortung für die Menschen, die Mitarbeiter und das nachbarschaftliche Umfeld. Das Portfolio von ADO Properties konzentriert sich auf zentrale Lagen innerhalb des Berliner S-Bahn-Rings sowie attraktive Bezirke am Stadtrand. (31.03.2020/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - ADO Properties-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thomas Bergmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des Immobilienunternehmens ADO Properties S.A. (ISIN: LU1250154413, WKN: A14U78, Ticker-Symbol: ADJ, Nasdaq OTC-Symbol: ADPPF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Kurz vor der geplanten Fusion hätten ADO Properties und ADLER Real Estate am Dienstag jeweils ihre Zahlen für 2019 vorgelegt. Insbesondere die von ADO dürften bei den Anlegern für Kopfschütteln sorgen. Warum notiere die Gesellschaft so weit unter ihrem Nettoinventarwert? Was laufe da im Hintergrund?Die Fusionspläne von ADO, ADLER und dem Projektentwickler Consus seien nicht frei von Kritik. Entsprechend schwach in den vergangenen Wochen seien die Aktien der Beteiligten gelaufen. Normalerweise müsste die Aktie von ADO weit höher stehen, wenn man sich die Zahlen von heute einmal genauer anschaue.Das Unternehmen mit Sitz in Luxemburg habe einen operativen Gewinn von 1,43 Euro je Aktie erzielt. Das seien zwar 8 Cent weniger als im Vorjahr, aber immer noch eine Rendite von 8,7 Prozent auf den Schlusskurs von gestern.Der Nettoinventarwert sei indes um 19 Prozent auf 65,80 Euro gestiegen, das heiße, die Aktie werde mit einem Abschlag von 75 Prozent auf ihren Substanzwert gehandelt. Da stelle sich die Frage: Könnten die Wirtschaftsprüfer nicht rechnen oder übersehe der Markt irgendwas?Der hohe Abschlag auf den NAV bei ADO zeige, dass die Dreierfusion sehr kritisch gesehen werde. Was nicht passe, werde sich aber wohl erst im Laufe der nächsten Monate herausstellen. Kurzfristig betrachtet könnten die ADO-Zahlen einen Kursanstieg in Richtung 20 Euro auslösen.Die Aktie ist aber vorerst nur für erfahrene Trader geeignet, so Thomas Bergmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär". (Analyse vom 31.03.2020)