Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die durch die durch die Publikation etwaig resultierende Kursentwicklung profitieren: ADLER Real Estate.



Börsenplätze ADO Properties-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs ADO Properties-Aktie:

17,69 EUR +2,25% (31.03.2020, 08:33)



XETRA-Aktienkurs ADO Properties-Aktie:

16,93 EUR (30.03.2020)



ISIN ADO Properties-Aktie:

LU1250154413



WKN ADO Properties-Aktie:

A14U78



Ticker-Symbol ADO Properties-Aktie:

ADJ



Nasdaq OTC-Ticker-Symbol:

ADPPF



Kurzprofil ADO Properties S.A.:



ADO Properties (ISIN: LU1250154413, WKN: A14U78, Ticker-Symbol: ADJ, Nasdaq OTC-Symbol: ADPPF) ist ein in Berlin ansässiges, auf Wohnimmobilien fokussiertes Unternehmen mit einem Immobilienbestand von mehr als 20.000 Einheiten in Berlin. Das Unternehmen verfügt über eine vollständig integrierte, skalierbare interne Plattform mit eigener Immobilienverwaltung. ADO Properties übernimmt neben der Verantwortung für den Zustand seiner Wohnungen und Gebäude auch Verantwortung für die Menschen, die Mitarbeiter und das nachbarschaftliche Umfeld. Das Portfolio von ADO Properties konzentriert sich auf zentrale Lagen innerhalb des Berliner S-Bahn-Rings sowie attraktive Bezirke am Stadtrand. (31.03.2020/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - ADO Properties-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thomas Bergmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des Immobilienunternehmens ADO Properties S.A. (ISIN: LU1250154413, WKN: A14U78, Ticker-Symbol: ADJ, Nasdaq OTC-Symbol: ADPPF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die Übernahme der ADLER Real Estate durch den Wettbewerber ADO Properties aus Luxemburg befinde sich auf der Zielgeraden. Nach neuestem Stand hätten über 90 Prozent der Adler-Aktionäre das Kaufangebot der Luxemburger akzeptiert. Das kombinierte Unternehmen solle den Namen ADLER Real Estate Group tragen und ein Kandidat für den MDAX sein. Der Zusammenschluss werde aber schon länger von Störgeräuschen begleitet.Am 15. Dezember letzten Jahres habe ADO Properties ein sogenanntes Business Combination Agreement mit ADLER Real Estate und geschlossen und gleichzeitig 22 Prozent am Projektentwickler CONSUS Real Estate erworben. ADO habe 0,4164 eigene Aktien für eine ADLER-Aktie geboten, was damals einem Wert von rund 14,60 Euro entsprochen habe. Der Zusammenschluss habe Synergien zwischen 180 und 210 Millionen Euro im Jahr bei einem Immobilienvermögen von circa 8,5 Milliarden Euro versprochen.Doch die Pläne hätten kaum für Begeisterungsstürme unter den Anlegern gesorgt. Viele Analysten hätten den Zusammenschluss kritisch gesehen, weil ADLER und CONSOS hoch verschuldet seien. Zudem habe sich ADO Ärger mit Anleihegläubigern eingehandelt, wie die "Immobilien-Zeitung" Mitte Februar berichtet habe. Mitte März habe die BILD für Aufsehen mit einem Bericht über die geplante Fusion gesorgt, bei der ein gewisser Cevdet Caner die Finger im Spiel haben solle.Der Kursverlauf beider Aktien spreche Bände. Nach einem kurzen Hops nach oben gehe es für ADO und ADLER seit Jahresbeginn nach unten. Zum Höhepunkt der Corona-Panik Mitte März hätten ADO und ADLER zwischen 55 und 60 Prozent tiefer als drei Monate vorher notiert.Es braucht mehr Licht im Dunkel, bevor Anleger hier zugreifen sollten, so Thomas Bergmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär". (Analyse vom 31.03.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Hinweis auf mögliche Interessenskonflikte: