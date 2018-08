XETRA-Aktienkurs ADO Properties-Aktie:

48,94 EUR +0,29% (01.08.2018, 14:31)



Tradegate-Aktienkurs ADO Properties-Aktie:

49,22 EUR +0,57% (01.08.2018, 12:24)



ISIN ADO Properties-Aktie:

LU1250154413



WKN ADO Properties-Aktie:

A14U78



Ticker-Symbol ADO Properties-Aktie:

ADJ



Nasdaq OTC-Ticker-Symbol:

ADPPF



Kurzprofil ADO Properties S.A.:



ADO Properties (ISIN: LU1250154413, WKN: A14U78, Ticker-Symbol: ADJ, Nasdaq OTC-Symbol: ADPPF) ist ein in Berlin ansässiges, auf Wohnimmobilien fokussiertes Unternehmen mit einem Immobilienbestand von mehr als 20.000 Einheiten in Berlin. Das Unternehmen verfügt über eine vollständig integrierte, skalierbare interne Plattform mit eigener Immobilienverwaltung. ADO Properties übernimmt neben der Verantwortung für den Zustand seiner Wohnungen und Gebäude auch Verantwortung für die Menschen, die Mitarbeiter und das nachbarschaftliche Umfeld. Das Portfolio von ADO Properties konzentriert sich auf zentrale Lagen innerhalb des Berliner S-Bahn-Rings sowie attraktive Bezirke am Stadtrand. (01.08.2018/ac/a/nw)







Berlin (www.aktiencheck.de) - Leerverkäufer BlackRock Institutional Trust Company, National Association hebt Netto-Leerverkaufsposition in Aktien der ADO Properties S.A. leicht an:Die Leerverkäufer des Hedgefonds BlackRock Institutional Trust Company, National Association haben ihr Short-Engagement in den Aktien des Immobilienunternehmens ADO Properties S.A. (ISIN: LU1250154413, WKN: A14U78, Ticker-Symbol: ADJ, Nasdaq OTC-Symbol: ADPPF) ein Stück weit erhöht.Die Finanzprofis des Hedgefonds BlackRock Institutional Trust Company, National Association haben am 31.07.2018 ihre Netto-Leerverkaufsposition von 0,59% auf 0,60% der Aktien der ADO Properties S.A. aufgestockt.Aktuell halten die Leerverkäufer der Hedgefonds folgende Netto-Leerverkaufspositionen in den ADO Properties-Aktien:Damit summieren sich die Netto-Leerverkaufspositionen der Leerverkäufer der Hedgefonds derzeit auf mindestens 0,60% der ADO Properties-Aktien. Quoten unter 0,50% werden in unserer Berichterstattung als nicht meldepflichtig nicht berücksichtigt.Börsenplätze ADO Properties-Aktie: