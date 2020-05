a) Weder die FMR Frankfurt Main Research AG noch ein mit ihr verbundenes Unternehmen noch eine bei der Erstellung mitwirkende Person

Kurzprofil ADO Properties S.A.:



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - ADO Properties-Aktienanalyse von FMR Research:

Mariya Lazarova und Robel Tesfeom, Aktienanalysten von FMR Research, bewerten in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Immobilienunternehmens ADO Properties S.A. (ISIN: LU1250154413, WKN: A14U78, Ticker-Symbol: ADJ, Nasdaq OTC-Symbol: ADPPF) weiterhin mit dem Rating "kaufen".

Gestern hätten ADO und ADLER die Q1-Zahlen für das Geschäftsjahr 2020 veröffentlicht. Aggregiert hätten die beiden Unternehmen Nettomieteinnahmen in Höhe von 88,1 Mio. Euro in Q1 erreicht. Das Like-for-Like Mietwachstum sei im ersten Quartal trotz des Berliner Mietendeckels positiv gewesen und habe bei 2,7% gelegen (ADO: 3,3%, ADLER: 2,3%). Der FFO I habe 30,6 Mio. Euro für beide Unternehmen zusammen betragen. Die Analysten würden erwarten, dass die Vermietung der Riverside (aktuell 56%) und Mietindexierungen außerhalb Berlins wichtige Treiber des Mietwachstums in den kommenden Monaten sein würden und die Pro-Forma Guidance von 120 bis 140 Mio. Euro leicht erreicht werde (FMRe: 143 Mio. Euro).

Übernahmeprozess: Am 9. April 2020 seien mehr als 91% der ADLER Aktien angedient worden und die ersten Schritte zur Synergieoptimierung seien bereits unternommen worden. Das Management habe im Call berichtet, dass Synergien i.H.v. 3 Mio. Euro schon erreicht worden seien, welche die Profitabilität bis Ende des Jahres verbessern würden. Die Integration beider Unternehmen schreite erfolgreich voran und der Verwaltungsrat von ADO habe einen Beherrschungsvertrag mit ADLER Real Estate initiiert, um den Prozess weiter zu beschleunigen.

Consus habe am 8. Mai den Verkauf von 17 ihrer 65 Entwicklungsprojekte mit einem GDV von 2,3 Mrd. Euro an die Gröner Group verkündet. In Folge der Veräußerung sinke die Nettoverschuldung um 690 Mio. Euro (Kaufpreis). Somit verbessere sich die Finanzierungssituation von Consus (Senkung LTV und Erhöhung Adj. EBITDA). Im Hinblick auf die Übernahmepläne von ADO seien diese Transaktionen als positiv zu werten, da Consus durch diesen Verkauf eine bessere Kapitalstruktur erreicht habe und ihr Portfolio einen klar erkennbaren Fokus auf Wohnimmobilien in Core-Standorten habe, was der Geschäftsstrategie von ADO/ADLER entspreche.

Die Prognose für 2020 sei trotz der schwierigen Wirtschaftslage bestätigt worden, auch weil der Konzern nur geringe Auswirkungen als Folge von Covid-19 gehabt habe. Da der Übernahmeprozess vor einem Monat abgeschlossen worden sei und erste Synergieeffekte bereits erkannt worden seien, würden die Analysten ein positives Jahr für die neue ADLER (ADO+ADLER) erwarten.