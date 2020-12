Börsenplätze ACCENTRO Real Estate-Aktie:



Xetra-Aktienkurs ACCENTRO Real Estate-Aktie:

9,00 EUR +0,56% (30.12.2020, 11:16)



Tradegate-Aktienkurs ACCENTRO Real Estate-Aktie:

8,90 EUR +1,14% (30.12.2020, 11:35)



ISIN ACCENTRO Real Estate-Aktie:

DE000A0KFKB3



WKN ACCENTRO Real Estate-Aktie:

A0KFKB



Ticker-Symbol ACCENTRO Real Estate-Aktie:

A4Y



Kurzprofil ACCENTRO Real Estate AG:



Die ACCENTRO Real Estate AG (ISIN: DE000A0KFKB3, WKN: A0KFKB, Ticker-Symbol: A4Y) ist ein börsennotiertes Wohnungsunternehmen. Das Kerngeschäft ist die mieternahe Wohnungsprivatisierung. Das Tochterunternehmen ACCENTRO GmbH ist marktführend in der Wohnungsprivatisierungs-Dienstleistung in Deutschland. Die ACCENTRO Real Estate AG hat ihren Sitz in Berlin und ist im Prime-Standard der Frankfurter Wertpapierbörse notiert. (30.12.2020/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - ACCENTRO Real Estate-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thomas Bergmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Immobilienunternehmens ACCENTRO Real Estate AG (ISIN: DE000A0KFKB3, WKN: A0KFKB, Ticker-Symbol: A4Y) unter die Lupe.Seit dem starken Kursanstieg im Frühjahr sei es sehr ruhig um ACCENTRO Real Estate geworden. Das lasse sich auch sehr gut am Aktienchart ablesen, der seitdem sukzessive abbröckle. Am gestrigen Dienstag aber habe ACCENTRO mit einer Übernahme aufgewartet, die es durchaus in sich habe, von der die meisten Marktteilnehmern jedoch wahrscheinlich keine Kenntnis genommen hätten.ACCENTRO, ein Spezialist für die Privatisierung von Wohnungen, habe für die DIM Holding AG (Deutsche Immobilien Management) einen Kaufvertrag unterzeichnet. Die DIM verwalte Wohn- und Gewerbeimmobilien-Portfolien in Deutschland im Wert von rund 2,8 Mrd. Euro, darunter 18.500 Wohneinheiten. ACCENTRO werde nach Abschluss der Transaktion seinen Bestand an Wohnungen knapp verfünffacht haben, denn bisher zähle das Unternehmen lediglich 5.200 Einheiten.Laut Vorstand Lars Schriewer sei die Übernahme ein wichtiger Schritt, neben dem derzeitigen Kerngeschäft die Entwicklung hin zu einem Wohninvestor und Bestandshalter weiter voranzutreiben. Es solle definitiv nicht der letzte Schritt bleiben, heiße es im ACCENTRO-Umfeld.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link