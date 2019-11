Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Die ACCENTRO Real Estate AG (ISIN: DE000A0KFKB3, WKN: A0KFKB, Ticker-Symbol: E7S) ist ein börsennotiertes Wohnungsunternehmen. Das Kerngeschäft ist die mieternahe Wohnungsprivatisierung. Das Tochterunternehmen ACCENTRO GmbH ist marktführend in der Wohnungsprivatisierungs-Dienstleistung in Deutschland. Die ACCENTRO Real Estate AG hat ihren Sitz in Berlin und ist im Prime-Standard der Frankfurter Wertpapierbörse notiert. (08.11.2019/ac/a/nw)



Münster (www.aktiencheck.de) - ACCENTRO Real Estate-Aktienanalyse von Aktienanalyst Dr. Adam Jakubowski von SMC Research:Dr. Adam Jakubowski, Aktienanalyst von SMC Research, empfiehlt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der ACCENTRO Real Estate AG (ISIN: DE000A0KFKB3, WKN: A0KFKB, Ticker-Symbol: E7S) nach wie vor zu kaufen.ACCENTRO habe in den ersten drei Quartalen des Jahres erwartungsgemäß einen niedrigeren Umsatz verzeichnet, doch das Ergebnis dank eines hohen Bewertungsgewinns überraschenderweise deutlich gesteigert. Nach Steuern sei ein Gewinn von 13,2 Mio. Euro erwirtschaftet worden, rund 50 Prozent mehr als vor einem Jahr.Die Wahrnehmung von ACCENTRO an der Börse werde derzeit allerdings sehr stark von der Berliner Wohnungspolitik und dem dort jüngst beschlossenen mehrjährigen Mietendeckel geprägt. Auch wenn das Unternehmen nach eigenen Angaben operativ bisher keine Auswirkungen der Diskussion spüre und weiter von einer sehr lebhaften Nachfrage berichte, würden die zunehmend massiven Markteingriffe für Verunsicherung sorgen. Für die Zukunft sei deswegen nicht auszuschließen, dass die Investorennachfrage vor allem im Bereich der Block-Deals davon beschädigt werden könnte, während dies für den Bereich der Eigennutzer aktuell nicht wahrscheinlich erscheine. Denn das Kernproblem, eine große und wachsende Angebotslücke auf dem Berliner Wohnungsmarkt, werde durch die politischen Maßnahmen nicht gelöst, es könnte sich hierdurch sogar noch verschärfen.Insofern stufe Jakubowski die langfristige Positionierung von ACCENTRO mit dem starken Engagement in Berlin weiter als sehr attraktiv ein. Mit der Vergrößerung der eigenen Wertschöpfungstiefe um den arrondierenden Neubau habe das Unternehmen zudem eine sinnvolle Strategieergänzung vorgenommen, mit der die Anfälligkeit für kurzfristige Marktverwerfungen reduziert werden könne. Auch die verstärkte Expansion in andere Regionen reduziere die Abhängigkeit von kurzfristigen Verkaufserfolgen in der Hauptstadt.Vor diesem Hintergrund bestätigt Dr. Adam Jakubowski, Aktienanalyst von SMC Research, sein Urteil "buy" für die ACCENTRO Real Estate. Das Kursziel werde von 11,60 Euro auf 10,70 Euro gesenkt. (Analyse vom 08.11.2019)