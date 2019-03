Börsenplätze ACCENTRO Real Estate-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs ACCENTRO Real Estate-Aktie:

8,40 EUR -0,71% (25.03.2019, 22:25)



Xetra-Aktienkurs ACCENTRO Real Estate-Aktie:

8,4086 EUR 0,00% (26.03.2019, 09:02)



ISIN ACCENTRO Real Estate-Aktie:

DE000A0KFKB3



WKN ACCENTRO Real Estate-Aktie:

A0KFKB



Ticker-Symbol ACCENTRO Real Estate-Aktie:

E7S



Kurzprofil ACCENTRO Real Estate AG:



Die ACCENTRO Real Estate AG (ISIN: DE000A0KFKB3, WKN: A0KFKB, Ticker-Symbol: E7S) ist ein börsennotiertes Wohnungsunternehmen. Das Kerngeschäft ist die mieternahe Wohnungsprivatisierung. Das Tochterunternehmen ACCENTRO GmbH ist marktführend in der Wohnungsprivatisierungs-Dienstleistung in Deutschland. Die ACCENTRO Real Estate AG hat ihren Sitz in Berlin und ist im Prime-Standard der Frankfurter Wertpapierbörse notiert. (26.03.2019/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - ACCENTRO Real Estate-Aktienanalyse von SRC Research:Stefan Scharff und Christopher Mehl, Analysten von SRC Research, raten in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie der ACCENTRO Real Estate AG (ISIN: DE000A0KFKB3, WKN: A0KFKB, Ticker-Symbol: E7S), senken aber das Kursziel von 13 auf 12 Euro.In der vergangenen Woche, am 20. März, habe das Unternehmen den Geschäftsbericht für 2018 veröffentlicht. Während die Umsätze sehr zufriedenstellend gewesen seien, hätten das EBIT und der Nettogewinn unter der Schätzung der Analysten von SRC Research und unter der Guidance des Unternehmens gelegen. Der Gesamtumsatz sei von 147 Mio. Euro auf rund 206 Mio. Euro um nahezu 40% angestiegen. Umsätze aus dem Verkauf von vorratsimmobilen seien von 138 Mio. Euro auf 194 Mio. Euro gestiegen. Hier inbegriffen seien mit Umsatzerläsen von über 42 Mio. Euro die Einheiten aus dem Gehrensee Joint Venture, welche jedoch mehr oder weniger zum Buchwert übertragen worden seien und somit keinen wesentlichen Ergebnisbeitrag geleistet hätten. Die Umsätze aus Vermietung hätten von 7,8 Mio. Euro auf 8,8 Mio. Euro erhöht werden können und die Dienstleistungsumsätze seien von 1,7 Mio. Euro auf 2,8 Mio. Euro gesteigert worden. Das EBIT der Gesellschaft sei von über 36 Mio. Euro im Vorjahr auf nahezu 33 Mio. Euro gefallen. Dies sei auf Verzögerungen in Berliner Projekten zurückzuführen, welche sich in das Jahr 2019 verschoben hätten. Das Vorsteuerergebnis habe mit 24 Mio. Euro um rund 13% unter dem Vorjahreswert von rund 28 Mio. Euro gelegen. Der Nettogewinn nach Minderheiten sei von 20,1 Mio. Euro auf 18,2 Mio. Euro gesunken und habe somit leicht unter der Schätzung der Analysten von SRC Research von 19,5 Mio. Euro gelegen. Das Management wolle bei der Hauptversammlung im Mai eine Dividende von 16 Cent je Aktie vorschlagen. Dies liege ebenfalls unter unserer Erwartung von 20 Cent je Aktie.Das Privatisierungsportfolio habe zum Jahresende bei 344 Mio. Euro (2017: 302 Mio. Euro) gelegen und generiere jährliche Mieteinnahmen von 8,5 Mio. Euro. Der Anstieg des Portfolios sei trotz dem Verkauf von 1.615 Einheiten, welche mit einer Bruttomarge von rund 28% verkauft worden seien, erzielt worden. Die Analysten von SRC Research würden in den kommenden Jahren trotz einer erwartet hohen Verkaufsanzahl von einem weiteren Ausbau des Portfolios ausgehen.Für das Geschäftsjahr 2019 gehe das Unternehmen nur von einer leichten Steigerung der Umsätze (ohne Gehrensee-Verkäufe) und einem niedrigen zweistelligen EBIT-Wachstum aus. Die Erwartungen der Analysten von SRC Research für 2019 und die Folgejahre hätten höher gelegen, weshalb sie diese nun entsprechend verringert hätten. Zusammen mit dem niedriger als erwarteten Ergebnis in 2018 und der geringeren angestrebten Dividende führe dies zu einer Reduzierung des Kursziels von 13 Euro auf 12 Euro. Generell würden die Analysten von SRC Research das Unternehmen jedoch weiterhin positiv sehen. Die guten Verkaufsmargen, der Ausbau des Privatisierungsportfolios und die Erweiterung des Geschäfts in weitere Wachstumsmärkte würden erfreulich voranschreiten und das allgemeine Marktumfeld bleibe günstig für das Privatisierungsgeschäft.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link