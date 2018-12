SIX Swiss Exchange-Aktienkurs ABB-Aktie:

Kurzprofil ABB Group:



ABB (ISIN: CH0012221716, WKN: 919730, Ticker-Symbol: ABJ, SIX Swiss Ex: ABBN, Nasdaq OTC-Symbol: ABLZF) ist ein global führendes Technologieunternehmen in den Bereichen Elektrifizierungsprodukte, Robotik und Antriebe, Industrieautomation und Stromnetze mit Kunden in der Energieversorgung, der Industrie und im Transport- und Infrastruktursektor. Aufbauend auf einer über 125-jährigen Tradition der Innovation gestaltet ABB heute die Zukunft der industriellen Digitalisierung und treibt die Energiewende und die Vierte Industrielle Revolution voran. Das Unternehmen ist in mehr als 100 Ländern tätig und beschäftigt etwa 136.000 Mitarbeitende. www.abb.com. (20.12.2018/ac/a/a)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - ABB-Aktienanalyse von Analyst Sven Diermeier von Independent Research:Sven Diermeier, Aktienanalyst von Independent Research, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Anlagevotum für die Aktie des Elektrotechnikkonzerns ABB (ISIN: CH0012221716, WKN: 919730, Ticker-Symbol: ABJ, SIX Swiss Ex: ABBN, Nasdaq OTC-Symbol: ABLZF).ABB werde zunächst 80,1% der Anteile an seiner Stromnetz-Sparte (Umsatz Gj. 2017: 10,39 Mrd. USD (Konzernanteil: 30%); operatives EBITA Gj. 2017: 972 Mio. USD (Konzernanteil: 24%); operative EBITA-Marge Gj. 2017: 9,4% (zum Vergleich Konzern: 12,1%)) an Hitachi verkaufen (ABB verfüge über Option zur vollständigen Trennung). Der Verkaufspreis für die Stromnetz-Sparte betrage 9,1 Mrd. USD in bar, sodass sich der Transaktionswert auf 11 Mrd. USD belaufe. Mit der Transaktion (solle in H1/2020 vollzogen sein) gebe das ABB-Management dem langjährigen Drängen des Investors Cevian nach und folge dem Branchentrend (Verschlankung der Konglomerate; siehe GE, Siemens).Für ABB würden im Rahmen des Verkaufs Transaktions- und Separationskosten (500 bis 600 Mio. USD) sowie ein Steueraufwand (800 bis 900 Mio. USD) anfallen, sodass der Nettoerlös 7,6 bis 7,8 Mrd. USD betrage, der vollständig an die Aktionär ausgeschüttet werden solle. Im Zusammenhang mit dem Verkauf der Stromnetz-Sparte habe ABB neue (mittelfristige) Finanzziele aufgestellt (u.a. Umsatzwachstum auf vergleichbarer Basis: +3% bis +6% p.a.; operative EBITA-Marge: 13% bis 16%; ROCE: 15% bis 20%). Insgesamt werte der Analyst die Trennung von der Stromnetz-Sparte, die in den letzten Jahren im Konzern ein Underperformer gewesen sei, neutral. Zwar verschlanke sich der Konzern und die Aktionäre erwarte eine erhebliche "Sonderausschüttung" (rund 3,60 USD je Aktie), es würden aber auch hohe Sonderbelastungen anfallen. Ferner würden die Konjunktur-Frühindikatoren eine globale Wachstumsverlangsamung andeuten.Unter Berücksichtigung dieser Aspekte lautet das Votum für die ABB-Aktie nach wie vor "halten", so Sven Diermeier, Aktienanalyst von Independent Research. Das Kursziel laute unverändert 21,50 CHF. (Analyse vom 20.12.2018)Börsenplätze ABB-Aktie:Xetra-Aktienkurs ABB-Aktie:16,51 EUR -2,94% (20.12.2018, 13:35)