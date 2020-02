L&S-Aktienkurs ABB-Aktie:

22,83 EUR +5,74% (05.02.2020, 15:11)



SIX Swiss Exchange-Aktienkurs ABB-Aktie:

24,56 CHF +5,36% (05.02.2020, 14:56)



ISIN ABB-Aktie:

CH0012221716



WKN ABB-Aktie:

919730



Ticker-Symbol ABB-Aktie:

ABJ



SIX Swiss Exchange Ticker-Symbol ABB-Aktie:

ABBN



Nasdaq OTC Ticker-Symbol ABB-Aktie:

ABLZF



Kurzprofil ABB:



ABB (ISIN: CH0012221716, WKN: 919730, Ticker-Symbol: ABJ, SIX Swiss Ex: ABBN, Nasdaq OTC-Symbol: ABLZF) ist ein global führendes Technologieunternehmen in den Bereichen Elektrifizierungsprodukte, Robotik und Antriebe, industrielle Automation und Stromnetze mit Kunden in der Energieversorgung, der Industrie und im Transport- und Infrastruktursektor. Aufbauend auf einer über 130-jährigen Tradition der Innovation gestaltet ABB heute die Zukunft der industriellen Digitalisierung mit zwei klaren Leistungsversprechen: Strom von jedem Kraftwerk zu jedem Verbrauchspunkt zu bringen sowie Industrien vom Rohstoff bis zum Endprodukt zu automatisieren. Um zu einer nachhaltigen Zukunft beizutragen, verschiebt ABB als namensgebender Partner der FIA Formel E Rennsportserie die Grenzen der Elektromobilität. Das Unternehmen ist in mehr als 100 Ländern tätig und beschäftigt etwa 147.000 Mitarbeitende. www.abb.com (05.02.2020/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - ABB-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Industriekonzerns ABB (ISIN: CH0012221716, WKN: 919730, Ticker-Symbol: ABJ, SIX Swiss Ex: ABBN, Nasdaq OTC-Symbol: ABLZF) unter die Lupe.Es seien schwierige Zeiten für die großen Industriekonzerne. Konglomerate seien an der Börse nicht mehr gefragt. Siemens, General Electric und ABB befänden sich deshalb inmitten eines gewaltigen Umbaus. ABB habe 2019 auch deshalb einen heftigen Gewinneinbruch hinnehmen müssen, am Aktienmarkt würden die Zahlen dennoch gut ankommen.In Q4 sei der Umsatz von ABB um vier Prozent auf 7,1 Mrd. Dollar und der Auftragseingang um ein Prozent auf 6,9 Mrd. Dollar zurückgegangen. Der Reingewinn sei um drei Prozent auf 325 Mio. Dollar gestiegen. Für das Gesamtjahr bleibe aber ein deutlicher Gewinnrückgang von 34 Prozent auf 1,44 Mrd. Dollar.Negativ bemerkbar habe sich neben dem aufwendigen Konzernumbau auch die schwächelnde Konjunktur gemacht. Konkrete Aussagen zum neuen Jahr habe es von ABB wie gewohnt noch nicht gegeben. Jedoch solle unter dem neuen Chef Björn Rosengren, der Anfang März ins Amt komme, die endgültige Abspaltung der Stromnetze erfolgen, die vor über einem Jahr weitgehend an Hitachi verkauft worden seien. Als Dividende schütte ABB derweil unverändert 0,80 CHF/Aktie aus.Eine Fortsetzung des übergeordneten Seitwärtstrends erscheine wahrscheinlich. Auch wenn die langfristigen Aussichten stimmen, so Maximilian Völkl von "Der Aktionär". (Analyse vom 05.02.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze ABB-Aktie: