XETRA-Aktienkurs ABB-Aktie:

17,22 EUR -1,32% (17.12.2018, 15:22)



SIX Swiss Exchange-Aktienkurs ABB-Aktie:

19,30 CHF -1,02% (17.12.2018, 15:25)



ISIN ABB-Aktie:

CH0012221716



WKN ABB-Aktie:

919730



Ticker-Symbol ABB-Aktie:

ABJ



SIX Swiss Exchange Ticker-Symbol ABB-Aktie:

ABBN



Nasdaq OTC Ticker-Symbol ABB-Aktie:

ABLZF



Kurzprofil ABB Group:



ABB (ISIN: CH0012221716, WKN: 919730, Ticker-Symbol: ABJ, SIX Swiss Ex: ABBN, Nasdaq OTC-Symbol: ABLZF) ist ein global führendes Technologieunternehmen in den Bereichen Elektrifizierungsprodukte, Robotik und Antriebe, Industrieautomation und Stromnetze mit Kunden in der Energieversorgung, der Industrie und im Transport- und Infrastruktursektor. Aufbauend auf einer über 125-jährigen Tradition der Innovation gestaltet ABB heute die Zukunft der industriellen Digitalisierung und treibt die Energiewende und die Vierte Industrielle Revolution voran. Das Unternehmen ist in mehr als 100 Ländern tätig und beschäftigt etwa 136.000 Mitarbeitende. www.abb.com. (17.12.2018/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Zürich (www.aktiencheck.de) - ABB-Aktienanalyse von Analyst Panagiotis Spiliopoulos von Vontobel Research:Panagiotis Spiliopoulos, Aktienanalyst von Vontobel Research, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Anlageurteil für die Aktie des Schweizer Elektrotechnikkonzerns ABB (ISIN: CH0012221716, WKN: 919730, Ticker-Symbol: ABJ, SIX Swiss Ex: ABBN, Nasdaq OTC-Symbol: ABLZF).ABB wolle seine PG-Sparte an Hitachi veräußern, womit sich die früheren Nachrichten bestätigen würden. Nach den Plänen von ABB sollten zunächst 80,1% verkauft werden. Der Rest solle zur Gewährleistung eines reibungslosen Übergangs im Kapital der ausgegliederten PG-Sparte verbleiben. ABB besitze Ausstiegsoption in Bezug auf den Verkauf der Restbeteiligung zum Marktwert mit einem Mindestpreis von 90% des vereinbarten EV, die drei Jahre nach dem Abschluss ausübbar sei. Die Transaktion dürfte in H1/2020 erfolgen.Hitachi habe zugesagt, USD 11 Mrd. für 100% der PG-Aktien zu zahlen (EV/EBITA von 11,2). Dies bewege sich am unteren Ende der gewichteten Preisspanne des Analysten von USD 10,8 bis 12 Mrd. Er halte dies dennoch für einen guten Preis und begrüße, dass ABB über 50% von PG verkaufe, da die Sparte im Durchschnitt niedrigere Renditen erziele als die Gruppe (Gruppen-CROI 13,8%. PG vorauss. unter 10%).Die Barerlöse von USD 7,6 bis 7,8 Mrd. würden wegen Einmalposten wie Transaktions-und Ausgliederungskosten (USD 500 bis 600 Mio.) sowie zahlungswirksame Steuerverluste (USD 800 bis 900 Mio.) niedriger ausfallen als der Veräußerungspreis. ABB werde 100% der Nettobarerlöse in Form von Aktienrückkäufen o.Ä. an die Aktionäre zurückzahlen. ABB rechne mit einer Reduzierung der Run-Rate-Kosten um USD 500 Mio.Panagiotis Spiliopoulos, Aktienanalyst von Vontobel Research, bestätigt das "hold"-Rating für die ABB-Aktie. Das Kursziel laute weiterhin CHF 22,00. (Analyse vom 17.12.2018)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze ABB-Aktie: