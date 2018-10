SIX Swiss Exchange-Aktienkurs ABB-Aktie:

20,08 CHF -0,94% (25.10.2018, 17:30)



ISIN ABB-Aktie:

CH0012221716



WKN ABB-Aktie:

919730



Ticker-Symbol ABB-Aktie:

ABJ



SIX Swiss Exchange Ticker-Symbol ABB-Aktie:

ABBN



Nasdaq OTC Ticker-Symbol ABB-Aktie:

ABLZF



Kurzprofil ABB Group:



ABB (ISIN: CH0012221716, WKN: 919730, Ticker-Symbol: ABJ, SIX Swiss Ex: ABBN, Nasdaq OTC-Symbol: ABLZF) ist ein global führendes Technologieunternehmen in den Bereichen Elektrifizierungsprodukte, Robotik und Antriebe, Industrieautomation und Stromnetze mit Kunden in der Energieversorgung, der Industrie und im Transport- und Infrastruktursektor. Aufbauend auf einer über 125-jährigen Tradition der Innovation gestaltet ABB heute die Zukunft der industriellen Digitalisierung und treibt die Energiewende und die Vierte Industrielle Revolution voran. Das Unternehmen ist in mehr als 100 Ländern tätig und beschäftigt etwa 136.000 Mitarbeitende. www.abb.com. (25.10.2018/ac/a/a)





Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Stuttgart (www.aktiencheck.de) - ABB-Aktienanalyse von Analyst Volker Stoll von der LBBW:Volker Stoll, Investmentanalyst der LBBW, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie des Industriekonzerns ABB (ISIN: CH0012221716, WKN: 919730, Ticker-Symbol: ABJ, SIX Swiss Ex: ABBN, Nasdaq OTC-Symbol: ABLZF), senkt aber das Kursziel von 27 auf 25 EUR.Basisaufträge auf Konzernebene um 7% gestiegen - Umsatz jedoch nur um 3% (auf vergleichbarer Basis): Der Umsatz habe auch von einem signifikanten organischen Wachstum bei Robotik und Antriebe (7%, Q2: 8%) profitiert. Der Auftragseingang sei um 9% (Q2: 8%) gestiegen. Die Basisaufträge seien mit 7% zwar nicht mehr so stark gewesen wie in Q2 (23%), hätten aber mit 17% unverändert von erheblichen Rückenwind aus China (Q2: 23%, Q1: 12%; Q4: 9%) profitiert. Die Basisaufträge hätten vor allem in den Divisionen Stromnetze (+13%) und Robotik und Antriebe (+12%) eine starke Tendenz verzeichnet. In Q3 sei ABB vor allem in der Absatzregion Americas, aber auch in Europa gewachsen. Der Auftragsbestand sei erstmals seit längerem um 2% auf vergleichbarer Basis gestiegen.Die operative Marge habe sich um adjustiert 40 Basispunkte in Q3 verbessert. Das operative EBITA habe jedoch in Q3 mit 1118 Mio. USD (-1%) unter den Markterwartungen von 1.161 Mio. USD gelegen. Dabei habe die General Electric Industrial Solutions-Akquisition(GEIS) die Marge um 80 BP und ein operativer Einmaleffekt im nicht zum Kerngeschäft zählenden Zug-Retrofitbereich im Umfang von 40 BP verwässert. Bis 2020 plane ABB die GEIS-Akquisition zu repositionieren und in diesem Zug mit einer deutlichen Margenerholung.Der Ausblick lasse tendenziell einen weiterhin dynamischen Auftragseingang in den Folgequartalen erwarten. Der erst in diesem Quartal wieder höhere Auftragsbestand dürfte sich nun in Einklang mit dem weiter steigenden Auftragseingang sukzessive auf die Ertragslage positiv auswirken. Vor allem ruhe die Hoffnung auf der Division Robotik und Antriebe. Kurzfristig dürfte aber angesichts der Integrationsarbeiten für GEIC die Marge etwas langsamer als von Stoll erwartet wieder steigen. Daher senke er seine EPS-Prognose für 2019 von 1,35 USD auf 1,32 USD je Aktie.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze ABB-Aktie:XETRA-Aktienkurs ABB-Aktie:17,575 EUR -1,35% (25.10.2018, 17:35)