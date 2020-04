SIX Swiss Exchange-Aktienkurs ABB-Aktie:

16,865 CHF -0,68% (20.04.2020, 12:54)



ISIN ABB-Aktie:

CH0012221716



WKN ABB-Aktie:

919730



Ticker-Symbol ABB-Aktie:

ABJ



SIX Swiss Exchange Ticker-Symbol ABB-Aktie:

ABBN



Nasdaq OTC Ticker-Symbol ABB-Aktie:

ABLZF



Kurzprofil ABB:



ABB (ISIN: CH0012221716, WKN: 919730, Ticker-Symbol: ABJ, SIX Swiss Ex: ABBN, Nasdaq OTC-Symbol: ABLZF) ist ein global führendes Technologieunternehmen in den Bereichen Elektrifizierungsprodukte, Robotik und Antriebe, industrielle Automation und Stromnetze mit Kunden in der Energieversorgung, der Industrie und im Transport- und Infrastruktursektor. Aufbauend auf einer über 130-jährigen Tradition der Innovation gestaltet ABB heute die Zukunft der industriellen Digitalisierung mit zwei klaren Leistungsversprechen: Strom von jedem Kraftwerk zu jedem Verbrauchspunkt zu bringen sowie Industrien vom Rohstoff bis zum Endprodukt zu automatisieren. Um zu einer nachhaltigen Zukunft beizutragen, verschiebt ABB als namensgebender Partner der FIA Formel E Rennsportserie die Grenzen der Elektromobilität. Das Unternehmen ist in mehr als 100 Ländern tätig und beschäftigt etwa 147.000 Mitarbeitende. www.abb.com (20.04.2020/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - ABB-Aktienanalyse von Analyst Markus Armer von Independent Research:Markus Armer, Aktienanalyst von Independent Research, senkt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Kursziel für die Aktie des Elektrotechnikkonzerns ABB (ISIN: CH0012221716, WKN: 919730, Ticker-Symbol: ABJ, SIX Swiss Ex: ABBN, Nasdaq OTC-Symbol: ABLZF) von 25,00 CHF auf 18,50 CHF.ABB habe im Zuge der Verschärfung der Covid-19-Pandemie sowie des Ölpreisverfalls den Ausblick für das Geschäftsjahr 2020 (u.a. Verbesserung der operativen EBITA-Marge (2019: 11,1%)) zurückgezogen, was Armer für nachvollziehbar erachte. Es sei keine neue Guidance präsentiert worden. Für das Q1/2020 gehe ABB von Umsatzrückgängen (y/y) sowie rückläufigen operativen EBITA-Margen in allen Geschäftsbereichen aus. Dabei erwarte der Konzern für den Geschäftsbereich Robotik und Fertigungsautomation, mit der Automobilindustrie als wichtige Kundengruppe, in Q1 einen Umsatzrückgang von über 20% y/y. ABB wolle durch Kosteneinsparungen bzw. Kapazitätsanpassungen gegensteuern.Armer habe seine Ergebnisprognosen für 2020 (u.a. berichtetes EPS: 0,70 (alt: 1,18) USD; operatives EPS: 1,14 (alt: 1,62) USD) und 2021 (u.a. berichtetes EPS: 0,97 (alt: 1,23) USD; operatives EPS: 1,32 (alt: 1,58) USD) reduziert. Seine Dividendenprognosen würden unverändert bleiben. Der Verkauf der Stromnetz-Sparte an Hitachi solle wie geplant bis zum Ende des Q2 abgeschlossen werden. Für Unterstützung dürfte aus Sicht des Analysten das für das zweite Halbjahr 2020 erwartete Aktienrückkaufprogramm (Finanzierung durch Verkaufserlös der Stromnetz-Sparte) sorgen.Markus Armer, Aktienanalyst von Independent Research, stuft die ABB-Aktie weiterhin mit "halten" ein. (Analyse vom 20.04.2020)Börsenplätze ABB-Aktie:L&S-Aktienkurs ABB-Aktie:16,00 EUR +0,09% (20.04.2020, 13:09)