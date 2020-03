L&S-Aktienkurs ABB-Aktie:

16,08 EUR -4,34% (30.03.2020, 09:15)



SIX Swiss Exchange-Aktienkurs ABB-Aktie:

16,60 CHF -6,00% (30.03.2020, 10:36)



ISIN ABB-Aktie:

CH0012221716



WKN ABB-Aktie:

919730



Ticker-Symbol ABB-Aktie:

ABJ



SIX Swiss Exchange Ticker-Symbol ABB-Aktie:

ABBN



Nasdaq OTC Ticker-Symbol ABB-Aktie:

ABLZF



Kurzprofil ABB:



ABB (ISIN: CH0012221716, WKN: 919730, Ticker-Symbol: ABJ, SIX Swiss Ex: ABBN, Nasdaq OTC-Symbol: ABLZF) ist ein global führendes Technologieunternehmen in den Bereichen Elektrifizierungsprodukte, Robotik und Antriebe, industrielle Automation und Stromnetze mit Kunden in der Energieversorgung, der Industrie und im Transport- und Infrastruktursektor. Aufbauend auf einer über 130-jährigen Tradition der Innovation gestaltet ABB heute die Zukunft der industriellen Digitalisierung mit zwei klaren Leistungsversprechen: Strom von jedem Kraftwerk zu jedem Verbrauchspunkt zu bringen sowie Industrien vom Rohstoff bis zum Endprodukt zu automatisieren. Um zu einer nachhaltigen Zukunft beizutragen, verschiebt ABB als namensgebender Partner der FIA Formel E Rennsportserie die Grenzen der Elektromobilität. Das Unternehmen ist in mehr als 100 Ländern tätig und beschäftigt etwa 147.000 Mitarbeitende. www.abb.com (30.03.2020/ac/a/a)



Zürich (www.aktiencheck.de) - ABB-Aktienanalyse von Analyst Mark Diethelm von Vontobel Research:Mark Diethelm, Aktienanalyst von Vontobel Research, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Anlageurteil für die Aktie des Schweizer Elektrotechnikkonzerns ABB (ISIN: CH0012221716, WKN: 919730, Ticker-Symbol: ABJ, SIX Swiss Ex: ABBN, Nasdaq OTC-Symbol: ABLZF).Obwohl sich die COVID-19-Auswirkungen derzeit nur schwer abschätzen lassen würden, rechne ABB in sämtlichen Divisionen mit einem Umsatzrückgang im 1Q. Der am stärksten betroffene Bereich, Robotics, habe v.a. mit dem schwachen Automobilsektor zu kämpfen und rechne im 1Q mit einem Rückgang von Umsatz und Auftragseingang um über 20% (J/J). Das op. EBITA dürfte ebenfalls in allen Divisionen zurückgehen, teilweise kompensiert durch Gegenmaßnahmen. So habe das Unternehmen die Sparschraube bereits angezogen (Programm zur Vereinfachung der Abläufe) und begegne der aktuellen Situation mit einer Reihe weiterer Maßnahmen.Ungewisser Ausblick für 2020: ABBs Produktionsanlagen seien vollständig oder teilweise betriebsbereit, die Lieferketten seien bisher kaum beeinträchtigt worden. Die kurzfristige Nachfrageschwäche werde jedoch sämtliche Divisionen und ihre laufenden Projekte, v.a. In den Bereichen Öl & Gas und Kreuzfahrtschiffe, in Mitleidenschaft ziehen. Bei den Transportprojekten und in den Spezialmärkten (Datenzentren) habe sich die bisherige Nachfrage hingegen stabil gezeigt. ABB weite seine Maßnahmen zur Bewältigung eines "wohl schwierigen zweiten Quartals" aus, was u.a. mit einer Vergütungskürzung (-10%) von Geschäftsleitung und VR verbunden sei. Der Ausblick für 2020 sei für ungültig erklärt worden.Es habe sich bereits abgezeichnet, dass COVID-19 erhebliche Auswirkungen haben würde. Das Ausmaß im Bereich Robotik sei jedoch schon im 1Q noch größer. Andererseits profitiere ABB auch von einer robusten Nachfrage in anderen Bereichen wie Datenzentren. Eine beschleunigte Kostenreduktion werde die Auswirkungen auf die Rentabilität etwas abmildern, 2020 aber dennoch ein schwieriges Jahr werden. Positiv sei, dass der Verkauf der Stromnetzsparte wie geplant bis Mitte 2020 abgeschlossen sein dürfte.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze ABB-Aktie: