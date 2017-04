SIX Swiss Exchange-Aktienkurs ABB-Aktie:

Kurzprofil ABB Group:



ABB (www.abb.com) ist ein global führendes Technologieunternehmen in den Bereichen Energie und Automation. Das Unternehmen ermöglicht seinen Kunden in der Energieversorgung, der Industrie und im Transport- und Infrastruktursektor, ihre Leistungsfähigkeit zu verbessern und gleichzeitig die Umweltbelastung zu reduzieren. Die Unternehmen der ABB Gruppe sind in rund 100 Ländern tätig und beschäftigen weltweit etwa 135.000 Mitarbeitende.







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - ABB-Aktienanalyse von Aktienanalyst Sven Diermeier von Independent Research:Sven Diermeier, Aktienanalyst von Independent Research, hebt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Kursziel für die Aktie des Schweizer Elektrotechnikkonzerns ABB von 24 CHF auf 25 CHF an.Der Konzern werde die Bernecker + Rainer Industriefelektronik GmbH (B&R) von deren beiden Gründern erwerben. Bei B&R handle es sich um den weltgrößten unabhängigen Anbieter von produkt- und softwarebasierten offenen Lösungen für die Maschinen- und Fabrikautomation. Damit erschließe sich ABB einen breiteren Kundenkreis (bisher ABB: Energieversorgung, Industrie, Transport, Infrastruktur; B&R: Plastik, Verpackung, Nahrungsmittel & Getränke). B&R solle mittelfristig einen Umsatz von mehr als 1 (2016: mehr als 0,6) Mrd. USD erzielen. Konkrete Angaben zum Übernahmepreis habe man nicht bekannt gegeben. Die Transaktion, die im Sommer 2017 vollzogen werden solle, möchte ABB vollständig über Barmittel finanzieren. B&R solle ab dem ersten Jahr einen positiven Beitrag zum operativen EPS von ABB liefern. Die Synergien sehe der Konzern bei rund 8% des B&R-Umsatzes im vierten Jahr nach Abschluss der Transaktion.Mit der B&R-Übernahme stärke ABB seine Position im Megatrend Digitalisierung/Automatisierung, weshalb dem Analysten der Zukauf strategisch sinnvoll erscheine. Jedoch stünden nur wenige Informationen bezüglich des Übernahmeobjekts zur Verfügung. Der Analyst habe seine Prognosen angehoben.